Lacrime per Gianmarco Tamberi, l’annuncio commuove il mondo dello sport

Annuncio a sorpresa di Gianmarco Tamberi che commuove il mondo dello sport: lacrime per il campione di salto in alto

L’ottimo risultato ai Giochi Olimpici di Parigi – eguagliato il record di medaglie di Tokyo 2020 ma con un numero maggiore di ori (12 contro 10) – conferma ‘l’eccellente stato di salute dello sport italiano‘ come sottolineato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di riconsegna delle bandiere da parte degli olimpionici, paralimpionici e di chi ha conquistato il quarto posto.

Al bottino di medaglie, come è noto, non ha contribuito Gianmarco Tamberi che più che dagli avversari è stato messo ko dalle coliche renali. Un flop subito riscattato con il successo nella Diamond League che fa il paio con quello agli Europei di Roma.

Insomma, una stagione sulle montagne russe, quella di Gimbo, che il campione di salto in alto ha ripercorso nel salotto di ‘Verissimo’, talk condotto da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5, durante la quale si è lasciato andare a un annuncio che ha commosso il mondo dello sport.

Parigi 2024, Tamberi: “Avevo voglia di piangere”

Ospite di ‘Verissimo’, Tamberi ha aperto il suo cuore rivelando quel turbinio di emozioni che ha scandito la vigilia della sua gara a Parigi 2024: “Quel giorno mi sono trovato di fronte a qualcosa che non potevo aspettarmi. Sono stato molto male dalle 5 e mezza di mattina, a causa delle coliche, di un calcolo renale. Sono stato male 10 ore, mi dicevo ‘non può finire così, non deve finire così, non me lo merito per tutto quello che ho fatto’. Le Olimpiadi sono un sogno per noi atleti, ci ho messo tutto me stesso per Parigi, ma quel sogno è svanito“.

Un sogno, bissare l’oro di Tokyo 2020, sfumato sul più bello. Una ferita che necessita di tempo per essere cicatrizzata per una persona a detta sua “sensibile”, soprattutto per quel che riguarda lo sport e la famiglia. “Riguardando le immagini di Parigi avevo voglia di piangere, ma adesso devo stare tranquillo”, ha ammesso un Tamberi provato.

Un vuoto che, ne siamo certi, verrà colmato con altri trionfi perché Gimbo, come ha dimostrato nella sua carriera, è un campione non solo nel scavalcare l’asticella ma anche gli imprevisti ostacoli che la vita gli pone dinanzi, comprese le critiche per la sua eccessiva magrezza. Critiche che Tamberi ha ammesso di non capire alla luce della disciplina che pratica, evidenziando come siano 10 anni che fa questa dieta.