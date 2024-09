Milan, Fonseca: “Importante vincere oggi, Fofana sta acquistando fiducia. Abraham e Morata…”

L’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, ha commentato la vittoria contro il Lecce ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole. “Siamo qui, è stato importante vincere dopo il derby, continuare a vincere era troppo importante oggi, perché ritornare alla realtà dopo il derby era la cosa più difficile ma i giocatori l’hanno capito e abbiamo vinto bene”.

Fofana? “È un calciatore importante. Penso che tutta la squadra abbia fatto un’evoluzione nelle ultime partite, non solo Fofana che sta bene e sta acquistando fiducia. Io sento che sta crescendo ed è più importante per la nostra squadra”.

Leverkusen? “Sarà una partita totalmente diversa. Non abbiamo avuto fortuna perché prendiamo le due squadre che giocano meglio in questo momento in Europa. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, adesso vado a casa e incomincio a preparare la partita contro il Leverkusen”.

Morata e Abraham insieme? “Le caratteristiche di Morata mi permettono di impiegarlo in quel ruolo, tra le linee. Se non avessimo un attaccante con le caratteristiche di Abraham questo non sarebbe possibile. E poi questa energia è quella che mi piace di più, quella che Alvaro e Abraham portano, che è contagiosa. Oggi vediamo un Rafa che lavora di più perché segue questi esempi”.