Primavera 1, Milan-Cesena alle 16:30 in diretta su Sportitalia

Tra meno di un’ora allo “Stadio Vismara – Puma House of Football”, il Milan Primavera di Federico Guidi sfiderà il Cesena di mister Nicola Campedelli. La formazione rossonera spera di continuare la striscia di gare da imbattuta in casa e di sfruttare l’onda lunga del successo nel derby di Milano della scorsa settimana. I cesenati, dal canto loro, hanno perso in casa nell’ultima giornata contro la Sampdoria, mentre nell’ultima trasferta sono stati in grado di imporsi a Bologna.

Ecco le scelte ufficiali di Guidi e Campedelli

MILAN: Mastrantonio, Bakoune, Nissan, Sala, Dutu, Perera, Bonomi, Comotto, Stalmach, Scotti, Ibrahimovic.

CESENA: Veliaj, Valentini, Ronchetti, Arpino, Dolce, Castorri, Pitti, Manetti, Zamagni, Perini, Tosku.

La gara sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. E in diretta streaming cliccando su questo link.