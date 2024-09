“Rottura del legamento crociato”, choc nel mondo dello sport: torna l’anno prossimo

Brutte notizie per l’atleta dopo il bruttissimo infortunio capitato nei giorni scorsi: rottura del legamento crociato

Gli infortuni sono da sempre l’incubo peggiore di ogni sportivo. Arrivano in maniera subdola, quando meno te l’aspetti e pregiudicano la stagione. Si tratta del vero imprevisto e spauracchio per chi fa attività sportiva a livello agonistico, dovendo fare spesso i conti con l’amara realtà. Spesso sono determinanti per compromettere addirittura le carriere. Ne sanno qualcosa, ad esempio, grandissimi calciatori del passato come Ronaldo o Baggio.

Senza i gravi infortuni capitati nel corso della loro carriera, probabilmente avrebbero fatto ancora meglio considerando il talento a disposizione. Questi sono due esempi emblematici ma ci sono tanti altri sportivi che si sono trovati costretti a dover mettere un freno alle proprie carriere a causa di brutti intoppi fisici.

Lo conferma quello che è capitato ad un’atleta arrivata da poco in Italia per disputare il massimo campionato italiano di volley 2024-25. La squadra del Millenium Brescia (e non solo) è sotto choc per quanto capitato a Simone Bikatal.

Arriva l’impietosa diagnosi: mondo dello sport sotto choc, l’infortunio è gravissimo

La schiacciatrice camerunense classe 1992 era arrivata in Italia proprio la scorsa estate e sta vivendo la sua prima esperienza nel nostro campionato. Fa parte anche della nazionale del Camerun. Si è infortunata durante la semifinale del Trofeo Bressan di Offanengo e da subito si era capito come il KO fosse molto serio e importante. Dopo gli esami strumentali alla quale si è sottoposta, il responso è impietoso: rottura del legamento crociato anteriore destro.

Questo il comunicato ufficiale: “La società Volley Millenium Brescia comunica che, dopo indagini strumentali, per l’atleta Simone Bikatal si evidenzia una rottura del legamento crociato anteriore destro. Pertanto la giocatrice, infortunatasi nel corso della semifinale del Trofeo Bressan di Offanengo, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico in data da definirsi. Il migliore in bocca al lupo della società va ad Simone”.

L’atleta potrebbe fermarsi per quasi un anno. Una vera sciagura per l’esperta Bikatal che aveva accolto con entusiasmo il trasferimento in Italia “è il sogno di tutte le atlete straniere essere qui. L’obiettivo è realizzare gli obiettivi per portare la squadra sempre più in alto”, aveva detto in fase di presentazione. Sogni che al momento dovranno essere riposti malinconicamente nel cassetto.