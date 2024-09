Ultim’ora Totti-Ilary, esplode la bomba: tutta ‘colpa’ di Noemi

Incredibile ultim’ora riguardante Francesco Totti e Ilary Blasi: esplode la bomba, la “colpa” è di Noemi Bocchi. Ecco cosa è successo

Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati insieme una delle coppie celebri più legate e chiacchierate degli ultimi anni. I due sembravano davvero indivisibili, mentre per altri vip la chiusura dei rapporti era all’ordine del giorno. Tutti pensavano che, una volta superati alcuni scogli, sarebbero stati insieme per sempre.

Non è andata così e i primi screzi cominciati dopo il Covid sono sfociati nella separazione del 2022. Dietro questa scelta ci sarebbero storie di infedeltà che hanno coinvolto sia l’uno che l’altro. Entrambi adesso hanno altri partner e sono apparentemente felici, con buona pace dei figli che si dividono tra mamma e papà. Nei prossimi giorni prenderà il via il processo definitivo per stabilire chi ha tradito chi e dunque chi dovrà pagare tutti gli addebiti all’altro, dopo alcune udienze preliminari già avute negli anni passati. Non si sono di certo lasciati in buoni rapporti, nonostante adesso le cose sembrano stiano cambiando in meglio.

Ilary Blasi vuole fare pace con Totti? Esplode una nuova bomba!

Nelle ultime settimane, infatti, ci sarebbe stato un tentativo di pace tra le parti. Pare sia stata la showgirl la prima a tendere la mano verso l’ex marito, tornando ad essere amici sui social e seguendosi a vicenda. Dietro c’è la volontà dei figli che stanno facendo di tutto per riavvicinare i due genitori e farli convivere pacificamente. C’è però qualcosa che rischia di mandare di traverso il tutto.

Secondo quanto riportato dal settimanale ‘Diva e Donna’, infatti, Noemi Bocchi, la nuova compagna del capitano storico della Roma, non sarebbe per nulla contenta del riavvicinamento in quanto molto gelosa. Il tutto spaventerebbe non poco la donna che starebbe ostacolando il tentativo. Chiamata a testimoniare dalla Blasi, probabilmente non si presenterà in aula. Comunque andrà i rapporti sono meno freddi rispetto qualche tempo fa e soprattutto i due potrebbero iniziare a collaborare anche in vista del processo.

Da entrambe le parti, infatti, c’è la volontà di proseguire senza intoppi e chiudere la vicenda in fretta anche per il bene dei figli Christian, Chanel e la piccola Isabel. Anzi ci sarebbero alcune voci che vedono la showgirl e la bandiera giallorossa aver firmato un accordo segreto per non portare in tribunale la stessa Bocchi e Christian Iovino (chiamato in un primo momento a testimoniare dall’ex calciatore).