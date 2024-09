Alcaraz non ne può più: furia totale

Fa discutere Carlos Alcaraz per quanto accaduto in campo: lo spagnolo su tutte le furie, un episodio davvero sorprendente

Siamo ufficialmente entrati nell’ultima intensa tranche di stagione tennistica. In corso il China Swing, con i due tornei di Pechino e Shanghai in rapida successione. Dopo l’ATP 500 della capitale cinese, si disputerà il penultimo Masters 1000 dell’anno, cui seguirà quello di Parigi-Bercy a fine ottobre prima delle ATP Finals.

Una serie di appuntamenti, come sappiamo bene, molto significativi. Sinner vuole mantenere il primato nel ranking fino a fine anno e, visto il vantaggio sui rivali diretti in classifica, ha tutte le possibilità di riuscirci per poi, magari, portare a casa altri successi importanti, ATP Finals e Coppa Davis comprese. Ma sono in tanti a volergli rovinare la festa, a cominciare da Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo, che aveva vissuto un’estate da protagonista con le vittorie al Roland Garros e a Wimbledon e la finale centrata alle Olimpiadi, persa solo contro un monumentale Djokovic, è passato poi da un periodo di scarsa forma nel tour americano. Alcaraz ha riconosciuto le sue lacune e intende dare maggiore continuità al suo gioco per andare nuovamente a caccia della vetta del ranking e di altri successi.

Alcaraz sbotta in campo a Pechino: reazione contro il giudice di sedia

Per questo finale di stagione, la sensazione è che siamo di fronte a un Alcaraz piuttosto carico. E la prova arriva da quanto accaduto a Pechino, con un episodio in campo che ha visto un Alcaraz furioso come forse non si era mai visto.

Il tutto è accaduto nel corso del match d’esordio contro il promettente francese Mpetshi Perricard, sconfitto in due set. Nel corso della gara, però, ci sono stati momenti di tensione, con Alcaraz che si è scagliato contro il giudice di sedia.

Alcaraz ha infatti ricevuto due warning in rapida successione per violazione di tempo sul proprio servizio. Una decisione che non lo ha trovato per niente d’accordo e le sue frasi sono state eloquenti: “Non si può giocare a tennis in questo modo. Non mi è mai stato dato un warning, cerco sempre di servire velocemente e in un set me ne date due”.

Alcaraz ha poi condotto la gara in porto senza problemi, ma quanto si è verificato dimostra la sua voglia di far bene. Lo spagnolo tornerà in campo domenica, alle 13 circa, contro Griekspoor.