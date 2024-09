La Juve a Genova, tutte le indicazioni di Thiago, dalla formazione alla difesa di Vlahovic: “Sta facendo bene”

Stasera alle 18 la Juventus è di scena a Genova, contro il Grifone di Gilardino. Diverse le indicazioni lasciate dal tecnico Thiago Motta nel corso della conferenza stampa di ieri, a partire dalla formazione che ha snocciolato ai giornalisti: “Oggi ve la dico: Perin, Kalulu, Danilo, Bremer, Rouhi, Fagioli, McKennie, Yildiz, Koopmeiners, Nico, Vlahovic”.

Su Vlahovic poi sono indicative le parole che ha scelto di utilizzare, nonostante il serbo abbia fatto un solo gol nelle ultime 10 gare in A: “Dobbiamo metterlo nelle condizioni per fare gol. Ha bisogno della squadra come la squadra ha bisogno di lui. Sta facendo bene in tante altre cose. La fase offensiva come quella difensiva è compito di tutta la squadra. Dobbiamo fare meglio, lui sarà nel posto giusto al momento giusto”.

Il tecnico ha parlato poi di Douglas Luiz e sul fatto che non sta trovando spazio: “Deve continuare a fare quello che sta facendo, questa settimana ha lavorato in maniera ottima. Non possono giocare tutti e chi sta facendo quel ruolo lo sta facendo molto bene. Vedremo domani chi inizierà e chi potrà dare un contributo a gara in corsa”.