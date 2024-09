Serie A, Udinese-Inter 2-3: Lautaro trascina i suoi alla reazione post derby

L’Inter reagisce al ko nel derby e vince contro l’Udinese 2-3. La formazione di Inzaghi continua a subire troppe reti, ma ritrova i gol di Lautaro Martinez. L’Udinese, nonostante la buona prestazione, mette in fila la seconda sconfitta di fila con tre gol incassati.

Pronti, via e l’Inter va subito a avanti, sfruttando la distrazione di Touré. Dopo 43 secondi Darmian trova un corridoio verticale per il centrocampista azzurro. L’ex Sassuolo colpisce in diagonale in maniera sporca e beffarda, lasciando Okoye inerme. Il vantaggio premia la squadra di Inzaghi che trova più spazi. La squadra del tecnico nerazzurro sfrutta le maglie bianconere più larghe e crea diverse occasioni. Prima Thuram trova l’opposizione dell’estremo difensore dei friulani, poi Lautaro spreca di testa. L’Inter, intorno alla mezz’ora, abbassa il ritmo e permette il ritorno dell’Udinese che pareggia. Al 32′ Zemura mette al centro e trova la testa di Kabasele che di testa fa 1-1. Il pari dei friulani non dura però fino al termine del primo tempo. Nonostante i due minuti di recupero, la prima frazione si prolunga e su una giocata in profondità Thuram mette al centro e Lautaro si sblocca con un’altra conclusione sporca.

In avvio di ripresa il copione si ripete. L’Udinese parte distratta e l’Inter ne approfitta. Thuram attacca ancora la profondità e trova ancora Lautaro che controlla e incrocia col destro e fa 1-3. Il capitano dei nerazzurri si sblocca, e soprattutto conferma di aver superato il momento no. Nel finale, l’Udinese ci crede. Brenner e Lucca scambiano molto bene, il brasiliano lancia l’ex Pisa in profondità, Calhanoglu rischia il fallo, ma non lo ferma e il centravanti bianconero accorcia sul 2-3. Ma non basta, i nerazzurri controllano il finale e portano a casa tre punti importantissimi.