Udinese-Inter 2-3, le parole dei protagonisti

E’ tornato al gol, lo ha fatto con una doppietta Lautaro Martinez. Queste le parole ai microfoni di DAZN del centravanti nerazzurro dopo la vittoria contro l’Udinese. “Abbiamo sofferto un po’, conoscevamo la squadra che affrontavamo ed un campo difficile. Dopo il derby abbiamo parlato poco e abbiamo lavorato tanto. Sicuramente era importante per me ritrovare questo gol, l’attaccante vuole fare gol. Prima lavoro per la squadra, poi se riesco a segnare meglio ancora. Devo continuare a lavorare, l’importante è la squadra che deve vincere“. Cosa ci deve essere per tornare l’Inter dello scorso anno: “Atteggiamento giusto, lavorare sempre di più e rimanere umili. Dobbiamo alzare il livello ogni giorno“.

Udinese-Inter, le parole di Frattesi

Ai microfoni di InterTv nel post partita di Udinese-Inter 2-3 è intervenuto Davide Frattesi: “Mi porta bene questo stadio, speriamo di giocarle tutte qua ma non è possibile (ride nrd). Oggi il campo non era perfetto e non ci faceva esprimere il nostro gioco al 100%. Il gol è stato importante per aprire varchi“. Cosa manca all’Inter per trovare continuità: “L’approccio era la cosa più importante da registrare, ci siamo riusciti. Ora manca la solidità difensiva, lasciamo soli i difensori mentre l’anno scorso la squadra era tutta compatta. Dobbiamo ritrovare questo“. Te lo sentivi questo gol: “Asllani mi ha detto tutta la sera ‘domani segni, domani segni’. Riproporremo sicuramente, stasera andiamo a cena e pago io“.