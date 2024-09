Schumacher non rinuncia, tifosi increduli: ritorno clamoroso

Schumacher non rinuncia, arriva l’annuncio: i tifosi stentano a crederci. Ecco cosa sta succedendo

La famiglia Schumacher è da sempre molto legata al mondo dei motori. Non potrebbe essere diversamente, considerando quanto fatto da Michael nel corso dei suoi anni specialmente in Formula 1 con la Ferrari. Per molti è stato il GOAT del motorsport, il migliore di tutti i tempi. Sette volte campione del mondo, record eguagliato da Hamilton ma non ancora superato. Ma sono tanti i primati stabiliti dal più celebre esponente della famiglia Schumacher.

Le condizioni in cui versa oggi preoccupano ovviamente i tantissimi tifosi, che sperano sempre di avere aggiornamenti positivi. Come detto la sua famiglia ha inoltre sempre avuto una grande tradizione e altri due nomi legati a lui sono entrati nel mondo della Formula 1. Parliamo del fratello Ralf, venuto alle cronache qualche settimana fa anche per il suo coming out e soprattutto suo figlio Mick.

Schumacher spera nel ritorno, vuole la F1! I dettagli

Il classe ’99, dopo un biennio all’Haas è finito fuori dal circuito della Formula 1. Si era vociferato con insistenza di un suo rientro a breve ma attualmente non ha trovato ancora una monoposto come pilota principale. Attualmente, oltre al campionato endurance con le Alpine, è una riserva per la Mercedes. Il più piccolo della dinastia dei Schumacher non ha dubbi su cosa fare.

Con ogni probabilità Mick sarà confermato come pilota di riserva della Mercedes anche per il 2025, ma la sua idea è un’altra. E lo ha detto a chiare lettere in un’intervista rilasciata a ‘Sky Deutschland’: “La Formula 1 è il mio grande obiettivo, lo è sempre stato e lo sarà per sempre. Tutto il resto viene dopo, lo metto in secondo piano. Le altre opzioni devono attendere per ora”, si dice fiducioso il 25enne. Intanto però solo brutte notizie per lui.

Si era vociferato, infatti, di un ingresso alla Sauber (che dall’anno prossimo diventerà di proprietà dell’Audi) ma alla fine il team ha confermato Valtteri Bottas come compagno di squadra di Nico Hulkenberg. Anche le altre opzioni sono venute meno, nonostante varie monoposto libere fino qualche settimana fa. Inverosimile come un pilota dal suo talento e dal cognome “pesante” sia attualmente in attesa.

Chissà cosa ne penserebbe suo padre Michael, la cui situazione è stazionaria per quello che si sa. I fan vorrebbero conoscere le sue reali condizioni ma la famiglia ha deciso di non divulgare notizie in merito e di tenere tutto in maniera riservata, dopo il tragico incidente di una decina di anni fa. C’è il massimo riserbo e secondo alcuni parenti e amici che si sono lasciati andare a piccole aperture “Michael non è più quello di una volta”.

Intanto Mick sogna di riportare in alto il nome di famiglia in F1.