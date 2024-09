Tegola Djokovic, ansia alle stelle: il Video sconvolge i tifosi

Novak Djokovic, un video sta facendo preoccupare i tifosi: ecco le ultime sul tennista serbo in vista del ritorno in campo

Il 2024 non è stato di certo il miglior anno per Novak Djokovic. L’ex numero uno al mondo ha perso la vetta del ranking ATP ai danni del nostro Jannik Sinner e soprattutto non è riuscito ad incidere in nessun grande Slam disputato. L’unico trionfo è stata l’Olimpiade di Parigi che ha rappresentato comunque un grande traguardo per lui, l’ultimo grande trionfo che mancava alla sua carriera. Ma al di là dei Giochi Olimpici, la sua annata non è stata certo delle migliori.

In molti hanno iniziato ad interrogarsi sul suo futuro a partire dallo stesso Nole, pur asserendo come la voglia sia quella di andare avanti ancora a lungo. Il ritiro non avverrà in tempi brevissimi ma gli acciacchi fisici potrebbero farsi sentire più del dovuto.

Nole ora giocherà il Masters 1000 di Shanghai, al via da mercoledì prossimo. Il serbo torna così in campo dopo l’ultimo match disputato in Coppa Davis con la Serbia, vincitrice nel playoff per restare nel World Group con la Grecia.

Come sta Novak Djokovic? Tifosi in ansia, spunta un video

Coppa Davis che, come ribadito dallo stesso Djokovic, sarà una delle sue priorità in futuro. Il serbo ha spiegato di non essere più interessato al ranking Atp né di considerare come necessaria la qualificazione alle Atp Finals di Torino, al momento fortemente in bilico in quanto la sua posizione nella classifica Race è a ridosso dell’ottava posizione, l’ultima utile per partecipare.

Il classe ’87, che rischia di restare fuori dalle prime dieci posizioni del ranking ATP entro fine anno, vanta buoni numeri a Shanghai con 34 vittorie e 5 sconfitte. Si sta allenando per arrivare al massimo a questo appuntamento ma è subentrata un pò di preoccupazione dopo un video spuntato nei giorni scorsi sui social che sta mettendo in apprensione i fan.

Il serbo, infatti, si sta allenando ancora con la protezione al ginocchio infortunato durante il Roland Garros. Le sue condizioni, pertanyo, non sono ancora delle migliori in vista del torneo che sarà il penultimo Masters 1000 della stagione.

Things we love to see 😍 .@DjokerNole back on court practicing for #RolexShanghaiMasters video from reket.iranje IG pic.twitter.com/A1xDi7G9AQ — Laura Messina👑 🌈 🐺 (@LauMes77) September 26, 2024

Nelle prossime ore è previsto il sorteggio del tabellone nel quale Djokovic figura come quarta testa di serie dietro Sinner, Zverev e Alcaraz.