Annuncio Marquez, arriva una svolta inattesa: tutto rinviato

Marc Marquez è tornato protagonista in MotoGP con la Ducati che lo ha scelto come pilota del team ufficiale. Una grande novità lo attende

Un anno fa, in MotoGP, non era solo la lotta per il titolo tra Bagnaia e Martin il principale argomento di attualità e discussione. Ce ne era un altro alquanto importante e destinato ad aprire una nuova epoca nella classe regina del Motomondiale.

Ci riferiamo alla scelta di Marc Marquez di lasciare la Honda dopo un’esperienza ultra decennale nella quale sono arrivati 6 titoli MotoGP e tante vittorie da ricordare. Stanco di una moto ben lontana dalla competitività dello scorso decennio, Marquez ha deciso di ripartire da un team clienti, la Gresini Racing, per ritrovare nuove motivazioni e soprattutto una moto che gli permettesse di poter lottare con i migliori.

Una scelta non casuale quella di Marquez che ha voluto concedersi un’altra chance in MotoGP con la Ducati. Il feeling con la nuova moto è cresciuto rapidamente fino al clamoroso epilogo della scorsa estate quando Marc è stato scelto dalla rossa come secondo pilota del team ufficiale per il 2025 a fianco di Bagnaia.

Marquez è favorevole, grande novità nel 2026

Un trasferimento paragonabile a quello di Lewis Hamilton alla Ferrari che ha sconvolto la Formula 1. Con la Ducati ufficiale, Marquez potrà tornare a lottare per quel titolo che gli manca dal 2019. Le due vittorie di quest’anno, ad Aragon e Misano Adriatico, sono già un avvertimento per la concorrenza che non può non essere “preoccupata” dal mix micidiale che può crearsi tra uno dei piloti più forti di sempre e la migliore moto in gara.

E’ proprio pensando alle prossime stagioni in Ducati che Marquez si è detto favorevole alla scelta di Michelin (fornitore unico della MotoGP) di rinviare l’introduzione del nuovo pneumatico slick anteriore prevista nel 2025. A causa dei pochi test svolti, Michelin ha optato per il rinvio al 2026 per permettere a tutti i piloti di provarlo con maggiore continuità. Una prova in pista dello pneumatico è stata effettuata recentemente a Misano con pareri discordanti tra i piloti.

Marquez ritiene corretta la decisione di Michelin e ne spiega il motivo: “Secondo me è una scelta giusta. Non si può prendere una decisione su qualcosa di così importante come lo pneumatico anteriore, facendo un sola prova e su una sola pista (..) Lo pneumatico mi è piaciuto quando l’ho provato ma è una buona idea quella di fare più test con condizioni e mescole diverse.”

Il nuovo pneumatico slick Michelin – come ha spiegato il responsabile Piero Taramasso – sarà più leggero di quasi un kg rispetto a quelli attuale ed è progettato per adattarsi ai nuovi prototipi che saranno in pista dal 2027 con le modifiche previste dall’annunciato cambio di regolamento che entrerà in vigore proprio in quell’anno.