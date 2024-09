Luna Rossa, il rito scaramantico prima di ogni regata: mai visto nulla di simile!

Spuntano delle immagini sorprendenti che stanno facendo il giro dei social network e che lasciano a bocca aperta i tifosi di Luna Rossa

Uno degli orgogli dello sport italiano è senza dubbio il team di Luna Rossa che da anni ormai sta riuscendo a raccogliere dei risultati importanti nel mondo della vela. Nelle ultime annate sportive sono infatti cresciuti esponenzialmente i tifosi e gli appassionati del mondo delle gare di velistica, di conseguenza quindi anche l’attenzione mediatica verso questo sport è aumentata parecchio.

In questi giorni l’equipaggio di Luna Rossa è impegnato nelle acque a largo di Barcellona per la Louis Vuitton Cup 2024 che si chiuderà il prossimo 5 ottobre dopo oltre un mese di regate. Si tratta di una competizione molto importante per il team italiano perché sogna la vittoria finale al fine di riuscire ad ottenere la qualificazione alla prossima America’s Cup 2024 e poter così sfidare gli avversari neozelandesi dell’Emirates Team New Zealand.

Come fanno a caricarsi i membri dell’equipaggio di Luna Rossa prima delle regate? Spunta il rito

Come detto, in queste settimane il team di Luna Rossa è impegnato nell’importante Louis Vuitton Cup 2024 a Barcellona e c’è grande tifo e trasporto da parte degli appassionati italiani che sperano in un nuovo successo dell’imbarcazione che ha in Max Sirena il suo team director e skipper.

Nelle ultime ore ha fatto molto piacere ai tifosi dell’imbarcazione italiana un video che ha mostrato a tutti un curioso retroscena sulla vita dei membri dell’equipaggio di Luna Rossa. Questo filmato sta facendo il giro del web, ottenendo molti commenti positivi e applausi, ed è stato già ricondiviso anche da diversi protagonisti del team sui rispettivi profili social. Si tratta di un video in cui si vede lo speciale “rito scaramantico” che avviene prima di ogni regata.

Nel filmato in questione (che si può vedere sull’account Instagram ufficiale di Luna Rossa) si può vedere come al momento del dock out – ovvero l’uscita in mare della vela nostrana – ci siano tanti famigliari e amici dei membri dell’equipaggio che li salutano tenendo anche in braccio i bambini. In che modo? Sventolando numerose bandiere italiane e accompagnandoli con tanta musica al massimo volume. Tra queste ad esempio la canzone “Vado al massimo” di Vasco Rossi.