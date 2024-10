Hamilton-Ferrari, ultim’ora clamorosa: cambiano le carte in tavola!

Lewis Hamilton e la Ferrari dal 2025 insieme: clamoroso colpo di scena in vista della prossima stagione

Sei gare ancora per la fine del Mondiale ed assegnare il titolo iridato in un campionato che di colpo è diventato più competitivo che mai. La Formula 1, nella seconda parte di questo 2024, ha vissuto finalmente un dualismo vero, merito della crescita esponenziale della McLaren – il team principal è l’italiano Andrea Stella, ex Ferrari – ma anche di una Red Bull che non ha tenuto il passo.

E così gli ultimi due mesi, fino all’8 dicembre, giorno del Gran Premio di Abu Dhabi che metterà la parola fine al Mondiale, saranno da vivere intensamente. Verstappen, il grande favorito nonostante tutto, o Norris? O ancora, Piastri? Chi vincerà il titolo iridato? E quello Costruttori lì dove la McLaren ha superato la Red Bull?

Nelle prossime settimane avremo le risposte definitive. Poi sarà tempo di pensare al Mondiale del 2025 che già si preannuncia scoppiettante. Ed il motivo è semplice: Lewis Hamilton alla Ferrari. I tifosi non vedono l’ora di ammirare il sette volte Campione del Mondo alla guida della Rossa di Maranello e soprattutto scoprire cosa questo connubio potrà portare in termini di risultati.

Hamilton, clamoroso colpo di scena: ecco cosa cambia

Una scommessa bella e buona quella di Lewis che avrebbe potuto continuare l’avventura in Mercedes e chiudere la carriera con la scuderia tedesca. Ed invece il numero 44 ha preferito assecondare i suoi sogni da bambino e terminare con questo sport vestito di rosso, puntando però sempre alla vittoria.

Hamilton, d’altronde, vuole vincere l’ottavo mondiale e si aspetta una monoposto che sia in grado di potergli permettere quantomeno di combattere per una netta inversione di tendenza rispetto alle ultime stagioni – sia a Brackley che a Maranello s’intende.

L’arrivo di Hamilton, peraltro, è un colpo di marketing non indifferente per la Ferrari. E proprio a Singapore è emerso un retroscena davvero clamoroso. Hamilton, oltre che pilota, potrebbe diventare addirittura sponsor della Ferrari. Il giornalista esperto di Formula 1 Joe Saward ha infatti spiegato come si possa siglare una partnership tra la scuderia italiana e la Almave, una tequila non alcolica di cui Hamilton detiene parte della proprietà insieme ad una distilleria messicana, Casa Lumbre.

Sarebbe, per Hamilton, un modo curioso e differente per supportare a suo modo la scuderia italiana ed in parte autofinanziarsi. Iniziativa, questa, che porterebbe benefici sia alla Ferrari che al numero 44 considerato come si uniranno la tradizione e l’eleganza del Cavallino con la storia vincente del pilota.