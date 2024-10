Inter, Taremi: “Contento del gol, vogliamo andare fino in fondo”

Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter, a Sky Sport dopo il triplice fischio: “Sono contento di aver segnato stasera. Sono riuscito a giocare bene grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato. È stato grandioso. Sono entusiasta, c’è voluto del tempo per segnare, ma ho sempre provato di fare del mio meglio in allenamento e in campo. Ho lottato per questo e oggi sono felice. Di sicuro il nostro obiettivo, come ogni grande club, è quello di andare fino in fondo e provare a vincere. Ci proveremo passo dopo passo fino alla fine”.