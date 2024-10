Juve, Thiago Motta: “Lipsia competitivo, Vlahovic sta bene. Nessun dubbio di formazione”

Conferenza stampa pre-Lipsia, per l’allenatore della Juventus, Thiago Motta, che in vista della seconda giornata di Champions League, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Sarà una partita aperta, contro una squadra molto competitiva. Dobbiamo utilizzare bene la palla per metterli in difficoltà. Vincere la Champions? Come sempre, penso alla partita di domani. Il resto conta poco. Liverpool-Bologna? Spero vince il Bologna. Ma resto concentrato sulla nostra partita. Entrambe le squadre non si tirano indietro, dovremo far bene la fase difensiva”.

“Thuram e McKennie possono giocare anche insieme. Vlahovic sta bene. La nostra intenzione è sempre quella di far bene. Non gli abbiamo mai chiesto di rimanere statico, ha tutta la libertà di muoversi per tutto il fronte offensivo. Domani mi aspetto una squadra che verrà a pressare. Conceicao è molto forte, il suo momento è sempre. Non ho nessun dubbio di formazione”.