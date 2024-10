Atalanta, seconda serata di Champions dopo l’Arsenal: le formazioni ufficiali della sfida allo Shakhtar

Dopo lo 0 a 0 raccolto all’esordio in Champions League contro un colosso come l’Arsenal di Arteta, alle 18:45 l’Atalanta torna in campo per sfidare lo Shakhtar Donetsk nel campo neutro della Veltins Arena a Gelsenkirchen, in Germania. La squadra di Gasperini in questo inizio ha alternato prestazioni esaltanti ad altre decisamente sottotono, confermando l’impressione che, dopo i tanti cambiamenti arrivati nell’11 titolare dal mercato, serva ancora del tempo per trovare equilibrio.

Ecco di seguito le formazioni ufficiali della sfida al club ucraino.

Shakhtar (3-4-1-2): Riznyk; Bondar, Ghram, Matviyenko; Gomes, Kryskiv, Stepanenko, Pedro Henrique; Sudakov; Zubkov, Eguinaldo.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djmisiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Samardic, de Ketelaere, Lookman