Destino segnato, non ci sono dubbi: nel 2026 lascia la F1

Colpo di scena in Formula 1, svolta incredibile a partire dal 2026: lascia il mondiale, adesso non ci sono più dubbi

Il mondiale di Formula 1 di questo frenetico 2024 sta per arrivare alla fase finale, ma in questo momento c’è già chi pensa al futuro. La pianificazione dei prossimi campionati è infatti già cominciata per la maggior parte dei team impegnati nel circus, e dopo settimane di discussioni e indiscrezioni, adesso manca solo la comunicazione ufficiale per una novità clamorosa che potrebbe cambiare gli equilibri all’interno del mondiale: dal 2026 sarà addio, il destino sembra ormai completamente segnato.

Se i principali protagonisti della Formula 1, non solo tra i piloti, sembrano già aver trovato una sistemazione per la prossima stagione e per la seguente, restano alcuni nodi da sciogliere per quanto riguarda alcune delle scuderie protagoniste di questo e dei prossimi mondiali.

In particolare si sarebbe deciso in questi giorni il futuro della Alpine. Per il team francese di proprietà della Renault dal 2026 infatti le cose potrebbero cambiare radicalmente, portando a una vera rivoluzione, con tutte le conseguenze del caso. Conseguenze che, inevitabilmente, potrebbero finire per influire anche sui risultati sportivi, già peraltro non esaltanti.

Svolta in Formula 1, addio dal 2026: manca solo l’ufficialità

All’interno del team Alpine sta per cambiare tutto. Dal 2026 la squadra francese diventerà cliente, abbandonando i motori della Losanga e acquistando la power unit da un fornitore esterno, con tutta probabilità da Mercedes. Una decisione ormai quasi ufficiale, che potrebbe però comportare cambiamenti radicali per la vita di moltissime persone.

Lo stop alla produzione dei motori realizzati nella storica fabbrica di Viry-Châtillon potrebbe infatti mettere a serio rischio la stessa esistenza della fabbrica, e quindi il posto di lavoro di decine e decine di persone.

Una prospettiva allarmante che aveva portato i rappresentanti del personale a gridare a gran voce ai vertici dell’azienda di non interrompere la produzione di motori per la Formula 1. Grida che sono rimaste inascoltate, nonostante solo pochi giorni fa, il 20 settembre, il CEO di Renault avesse incontrato i rappresentanti, in un meeting definito “positivo” dalle parti.

La proposta avanzata dai rappresentanti dei lavoratori non è però evidentemente stata abbastanza convincente, e alla fine, come riferito da ‘Auto Hebdo’, i vertici Renault avrebbero preso la decisione più drastica, di fatto chiudendo definitivamente il rapporto tra la casa francese e la Formula 1, sport di cui Renault ha scritto comunque un importante pezzo di storia, con 12 titoli iridati conquistati tra i Costruttori e 11 tra i piloti. Numeri che per il momento non potranno essere in alcun modo ritoccati.