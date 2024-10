Djokovic fa festa, l’ufficialità inguaia Sinner: cosa succede

Buone notizie per Novak Djokovic, adesso è ufficiale: Sinner nei guai, dopo quanto è successo per l’azzurro sarà durissima

Vacanze finite per Novak Djokovic. Dopo essersi concesso un buon periodo di riposo, interrotto solo dalla chiamata in Davis, Nole è pronto per riprendere il proprio posto all’interno del mondo del tennis, con l’obiettivo consueto di portare a casa trofei su trofei e record su record, a prescindere dalla posizione in classifica. Il suo rientro è previsto per il Masters 1000 di Shanghai, e sarà un rientro anche più agevole di quanto si potesse credere. L’ufficialità è infatti arrivata e mette nei guai Sinner, il più pericoloso tra i suoi rivali.

In un momento non particolarmente semplice per il numero uno al mondo, alle prese con il ricorso della Wada per il famigerato caso Clostebol che, vuoi o non vuoi, toglie all’azzurro quella serenità necessaria per poter scendere in campo con il massimo della concentrazione, è arrivata negli ultimi giorni un’altra batosta in grado di incidere nel morale.

Il Masters 1000 cinese non sarà infatti una passeggiata di salute per il giocatore che pure si presenterà ai nastri di partenza con una meritatissima testa di serie numero uno. La fortuna sembra aver voltato le spalle a Jannik, chiamato ancora una volta a un percorso ampiamente in salita se vorrà riuscire a contendere a Djokovic la vittoria di un trofeo che manca ancora alla collezione, già piuttosto ricca, del tennista altoatesino.

Il prossimo Masters 1000 è in programma dal 2 al 13 ottobre sugli splendidi campi della Qizhong Forest Sports City Arena. L’appuntamento più importante della tournée asiatica vedrà nuovamente protagonisti tutti i migliori del circuito, da sinner a Zverev, da Medvedev ad Alcaraz, passando ovviamente per Nole.

Il serbo, ormai una guest star del circuito, presente solo in pochissimi e selezionatissimi tornei, ha accettato di rimettersi in gioco in Cina, probabilmente per mettere in cascina quei punti che gli serviranno per partecipare alle Finals di Torino. E in questa sua missione è stato agevolato da un colpo di fortuna imprevisto, un sorteggio che gli eviterà di incrociare fino alla fine del torneo non solo Sinner, ma anche Alcaraz e Medvedev.

Può sembrare incredibile, ma tutti i favoriti del circuito, escluso appunto Nole, saranno nello stesso lato di tabellone. Sinner dovrà quindi superare con tutta probabilità Alcaraz e Medvedev se vorrà raggiungere la finale del torneo. E considerando le distrazioni extra campo di questo periodo, non sarà certo semplice.

Dal canto suo, il fuoriclasse serbo avrà invece nel secondo turno uno tra Michelsen e il sorprendente Yunchaokete Bu, la rivelazione cinese dell’ATP di Pechino. A seguire sul suo cammino potrebbe ritrovarsi Cobolli, Tiafoe e come ostacoli più alti Rublev/Dimitrov e uno tra Zverev e Fritz in semifinale. Giocatori da non sottovalutare, ma sicuramente meno temibili dei vari Sinner, Alcaraz e dello stesso altalenante Medvedev di questo 2024.