Milan, Gabbia a SI: “Arrabbiati per la sconfitta, testa alla Fiorentina”

Le parole del difensore del Milan, Matteo Gabbia, a Sportitalia da Francesco Letizia: “Abbiamo dato tutto. Guardo le cose positive e il futuro, dobbiamo avere la forza e la lucidità di pensare a domenica, cercando poi di mettere a posto la Champions League nelle prossime sei partite. Non so quello che ha detto il Mister, dobbiamo essere uniti e lavorare per rialzarci. Arbitraggio? Non me la sento di parlarne. Fiorentina? Dobbiamo pensare a quella partita e continuare la striscia positiva in campionato”.