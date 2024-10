Cuore Bologna, una bella prestazione e tanta sfortuna ad Anfield

Nonostante la sconfitta per 2-0 contro il Liverpool, il Bologna esce da Anfield con la parola “Crescita“. La squadra di Italiano, dopo un periodo di assestamento, sta pian piano imponendo il suo gioco ai rossoblù che contro i Reds non hanno demeritato. Anzi, hanno quasi giocato alla pari.

Una serata vissuta con adrenalina trascinati dal sostegno di tremila cuori rossoblù e due tifosi di eccezione con Gianni Morandi e Cesare Cremonini che non hanno fatto mancare il loro appoggio in quel di Liverpool, in una partita in cui il vero e grande rammarico è stato quello di non aver trovare la via della rete.

Il gol di Dallinga in fuorigioco, i due legni di Ndoye e un super Allison su Urbanski e Orsolini impediscono ai felsinei di rispondere alla rete del vantaggio di Mac Allister nel primo tempo con la formazione di Slot che chiude i giochi con Salah nella ripresa. Applausi scroscianti dallo spicchio dei sostenitori rossoblù con la squadra del presidente Saputo che proverà a ripetere la stessa prestazione di Anfield contro il Parma, nell’ultimo match prima della sosta.