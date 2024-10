Europa League, Elfsborg-Roma: le probabili formazioni

Dopo l’1-1 all’esordio in Europa League contro l’Athletic Bilbao, la nuova Roma di Ivan Juric, fresca della vittoria in campionato per 2-1 contro il Venezia, andrà a far visita agli svedesi dell’Elfsborg reduci dal successo esterno in campionato per 3-1 contro il Kalmar e da un quinto posto in Allsvenskan dopo 25 giornate.

Probabili formazioni Elfsborg-Roma

ELFSBORG (3-4-3): Petterson; Larsson, Ibrahim, Yegbe; Hedlund, B.Zeneli, Ouma, Hult; A.Zeneli, Baidoo, Qasem. Allenatore: Hiljemark.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hummels, Ndicka, Hermoso; Celik, Paredes, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Soulè; Shomurodov. Allenatore: Juric.

Designazioni arbitrali Elfsborg-Roma

Arbitro: Tohver (Estonia)

Assistenti: Kolv e Klaasen (Estonia).

IV uomo: Frischer (Estonia)

Var: Ruperti (Olanda)

Avar: Liiva (Olanda)