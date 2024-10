Federer spiazza tutti, cala il gelo: sconvolgente su Djokovic

La rivelazione dell’ex tennista svizzero Roger Federer fa ancora male. Soprattutto le parole sul grande rivale Novak Djokovic.

Novak Djokovic sarà uno dei grandi protagonisti del Masters 1000 di Shanghai, uno degli ultimi grandi tornei dell’anno e che vedrà quasi sicuramente tutti i big in circolazione. La stella balcanica lotterà con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz – recentemente finalisti a Pechino – per la vittoria del titolo. Nole, il campione che per anni ha lottato con Roger Federer e Rafael Nadal, si trova alla fase finale della sua carriera.

Ovviamente il tennista di Belgrado dovrà dosare i suoi impegni, non può più permettersi di giocare come faceva fino a qualche anno fa, quando giocava in maniera costante tra i Big Three. Questi – 66 titoli dello Slam divisi tra tre tennisti – hanno lottato per anni e fatto sognare milioni di tifosi in tutto il mondo. Se tra Federer e Nadal c’era un’amicizia, oltre un rispetto reciproco, non si può dire lo stesso tra Federer e Djokovic.

I due hanno sempre avuto un modo diverso di interpretare il gioco, spesso si sono rifilati frecciate e il loro rapporto non è mai davvero decollato. Qualche saluto di facciata, ma non il miglior rapporto e recentemente Roger Federer ne ha parlato in un’intervista ai microfoni del ‘Telegraph’.

Roger Federer e le parole sul rapporto con Novak Djokovic

Parlando della rivalità con Novak Djokovic, Federer ha chiarito: “L’ho affrontato per la prima volta nel 2006 (in quell’occasione Roger vinse in tre set a Monaco) e pensai che era tutto ok. Anche se c’era un po’ di clamore attorno a lui non ero convinto, credo di non aver dato a Novak il rispetto che meritava a causa dei suoi difetti tecnici“. Federer ha analizzato le difficoltà di inizio carriera del serbo e ha sottolineato:

“Mi sembrava che Nole avesse un’impugnatura estrema quando colpiva il dritto, il suo rovescio non era invece cosi fluido”, ha spiegato l’elvetico. Lo svizzero è tornato sul fatto che negli anni Djokovic ha ricevuto molte critiche, i suoi fan e quelli di Nadal vedevano nel serbo una sorta di ‘guastafeste‘ e per questo non lo hanno mai apprezzato veramente. Allo stesso tempo l’ex tennista ha ammesso che le critiche e per certi versi ‘l’odio’ nei suoi confronti hanno stimolato Djokovic e lo hanno portato ad essere ‘un mostro’.

D’altronde – dopo una lunga battaglia – il serbo ha scavalcato entrambi i concorrenti ed è diventato con 24 Slam il tennista più titolato di sempre. Federer ha parlato in toni positivi del rivale e ha rilasciato dichiarazioni inaspettate sul suo conto.