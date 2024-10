Settimana europea: ecco le gare da tener d’occhio tra Europa League e Conference!

Prosegue la settimana all’insegna del calcio europeo. Quest’oggi si giocheranno diverse gare valide per l’Europa League e per la UEFA Europa Conference League. Ecco una panoramica dei match più interessanti.

In cerca del secondo successo in Europa League la Lazio di Baroni, impegnata nella sfida casalinga contro il Nizza. I francesi hanno pareggiato all’esordio contro la Real Sociedad e ora, all’Olimpico, partiranno da sfavoriti: il successo del Nizza, infatti, vale 4,50 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 4,30 e su WilliamHill 4,40. Non è da escludere che la gara possa essere tirata: segnaliamo l’Under 2,5 finale a 1,75 su Planetwin365; su Betclic si parla di 1,69 volte la posta e su WilliamHill 1,72.

Pronta alla trasferta svedese contro l’Elfsborg, invece, la Roma di Juric. I giallorossi hanno pareggiato la loro prima sfida nella competizione contro l’Atletico Bilbao e ora vorranno imporsi contro un avversario ostico ma non insormontabile. Da provare il “Parziale-finale 2/2”, su Planetwin365 a 2,70; mentre su WilliamHill la stessa giocata è a 2,62 e su Betclic 2,44.

Tra gli altri match in programma, segnaliamo Atletico Bilbao-AZ Alkmaar: in questo caso, si potrebbe puntare sull’Over 2,5 finale, quotata a 1,80 secondo Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic la quota è di 1,76. Trasferta ostica per il Manchester United di Ten Hag, ospite del Porto. I Red Devis sono soggetti a forti critiche dopo le ultime uscite stagionali e ora dovranno tirare fuori gli artigli per portare a casa il successo all’Estádio do Dragão: la vittoria del Manchester United pagherebbe 2,60 volte la posta su Planetwin365, Unibet e Betclic.

Dando un’occhiata alla Conference League, possiamo notare il match tra Chelsea e Gent, dove i londinesi partono nettamente favoriti. Da segnalare la quota del “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 a 1,67; mentre su Betclic si parla di 1,60 volte la posta e su WilliamHill 1,66. Per la Fiorentina sembra non esserci storia contro i The New Saints: segno 1 praticamente dato per certo da tutti gli operatori.

Altra partita da attenzionare è Dinamo Minsk-Hearts. Gli scozzesi stanno vivendo un momento molto negativo e sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale tra tutte le competizioni: interessante la quota relativa alla vittoria della Dinamo Minsk, su Planetwin365 a 2,80 come su Unibet e Betclic.