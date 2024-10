Lacrime per Sinner, foto clamorosa: il gesto è stato bellissimo

In lacrime per Jannik Sinner: clamorosa foto che sta facendo il giro del web, dedicata al campione azzurro. Il gesto è stato bellissimo!

Jannik Sinner è entrato nel cuore di tutti gli appassionati di tennis e non solo. In molti in Italia si sono avvicinati a questo sport proprio grazie alle imprese del classe 2001, protagonista di un 2024 da incorniciare con due grandi Slam vinti (Australian Open e US Open) e la vetta del ranking ATP conquistata, primo italiano di sempre a riuscirci. Non è un caso se nel nostro paese proprio in questa stagione c’è stato il boom e la riscoperta per il mondo delle racchette.

Gli ascolti tv si sono moltiplicati, in molti hanno cominciato a seguire il tennis. Si è parlato a lungo di una Sinner mania. Il campione altoatesino è entrato sin da subito nelle grazie dei fan, al di là dei suoi meriti sportivi. Piace soprattutto per il suo essere anti-divo, il bravo ragazzo dalla porta accanto molto umile e riservato, con voglia di crescere ed emergere senza mai montarsi la testa. Questo deve essere piaciuto tanto anche ai più piccoli che lo hanno eletto ben presto a proprio beniamino.

Il gesto bellissimo per Jannik Sinner: una foto ha commosso il web!

Sono tante le dimostrazioni di affetto che dunque riceve l’azzurro. Praticamente ovunque si trovi a competere, anche lontano dal suo paese e quindi dall’Italia. Come successo in questi giorni in cui è stato protagonista a Pechino.

Ha fatto il giro dei social una foto davvero tenera con diversi utenti emozionati per il bel gesto da parte di un bambino che era ad assistere ad un match del suo idolo in compagnia dei genitori. Contorniati da un drappo tricolore, il piccolo nell’immagine ha tra le mani un cartellone con su scritto “Sinner patrimonio dell’umanità”, con ogni lettera di un colore diverso.

Il gesto per quanto semplice ed ingenuo ha fatto commuovere diversi fan e molti si sono riversati nei commenti per applaudire la scelta del piccolo. Il messaggio è piaciuto a tutti. Chissà se avrà modo di arrivare allo stesso Sinner e rasserenarlo in giorni per lui complicati dopo la riapertura del caso doping che rischia di vederlo squalificato. Intanto è arrivata l’ennesima dimostrazione di quanto sia nel cuore degli italiani, specialmente quelli più piccoli.