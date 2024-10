Sinner insieme ad Alcaraz: retroscena pazzesco

Il numero uno al mondo Jannik Sinner è stato protagonista di un curioso episodio insieme al rivale Carlos Alcaraz

La stagione tennistica non si ferma. In questi giorni si sta disputando il Masters 1000 di Shanghai, torneo che vede protagonisti quasi tutti i big del circuito. Dal numero uno Jannik Sinner a Carlos Alcaraz, il serbo Novak Djokovic e tanti altri, un roster davvero notevole per il penultimo Mille dell’annata.

La tournèe asiatica è cominciata con il botto, il torneo di Pechino, un 500 Atp terminato con la finale tra Sinner ed Alcaraz. I due hanno dato vita ad uno dei match più spettacolarri dell’anno, uno scontro testa a testa con l’azzurro che ha ceduto solo nel tiebreak del terzo set, dopo un grandissimo finale di Carlos. Sinner vinceva 3 a 0 nel tiebreak decisivo ma, come ammesso dallo stesso Jannik nell’ultima conferenza, non ha potuto quasi nulla dinanzi un finale di match strepitoso del fenomeno iberico.

Allo stesso tempo i curiosi e gli appassionati di tennis hanno notato un episodio davvero particolare avvenuto nel post match. I rapporti tra Alcaraz e Sinner sono ottimi, non sembra esserci una rivalità anche fuori dal campo e un gesto lo ha evidenziato ancora una volta. Alcaraz e Sinner si recati insieme per Shanghai, sullo stesso volo privato che ha ospitato i loro rispettivi team.

Sinner e Alcaraz, la foto ha spopolato

Attraverso una Instagram Stories postata da Simone Vagnozzi abbiamo visto uno scatto in volo di Alcaraz e Sinner in viaggio per Shanghai, entrambi sullo stesso aereo sorridenti con il proprio team. Sicuramente una cosa inedita per il mondo dello sport. E’ difficile vedere un numero uno e il suo diretto rivale viaggiare insieme. Un’immagine che fortifica ulteriormente il grande rapporto tra i due atleti.

Nel post torneo di Pechino, Alcaraz ha speso parole bellissime per il suo rivale (cosi come Sinner per lui) e il rapporto tra i due è davvero importante. Questo gesto certifica un legame che raramente abbiamo visto nel mondo del tennis e in generale in quello dello sport.

Attualmente Sinner è nettamente al comando della classifica Atp e della Race e l’unico che può davvero contrastarlo è proprio Alcaraz. A meno di clamorosi ribaltoni l’azzurro dovrebbe però mantenere il comando fino al prossimo anno visto un divario troppo importante tra le parti e un Sinner che punta con decisione agli ultimi obiettivi stagionali, ovvero difendere il titolo di campioni in carica in Coppa Davis e provare a vincere le Atp Finals di Torino.

“La foto del jet con #Sinner? Il tennis è uno sport diverso dagli altri: combatti per tre ore, te le dai di santa ragione, ma dopo due ore sei nello stesso aereo a ridere e scherzare e a parlare della vita” (Carlos #Alcaraz a @TennisTV) pic.twitter.com/KcczZVD0wR — Matteo Zorzoli (@teozorzoli) October 3, 2024

Se vi siete persi la foto, eccola con altre dichiarazioni di Alcaraz sull’episodio.