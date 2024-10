Mazzata Sinner, caos senza fine: si scaglia contro la Wada

Nuova svolta nel caso Sinner, scoppia il caos nel mondo del tennis: attacco durissimo alla Wada, cosa sta succedendo

Non si placa il caos nel mondo del tennis, soprattutto attorno alla figura del numero uno al mondo, Jannik Sinner, invischiato suo malgrado in una scivolosa vicenda di doping. Dopo essere stato assolto nelle scorse settimane, il tennista italiano è tornato nell’occhio del ciclone a causa del ricorso della Wada. Un ricorso che, se accolto, potrebbe costargli una lunghissima squalifica. Eventualità cui, in realtà, in tanti nel mondo del tennis non voglio nemmeno pensare, come dimostrato dall’ultimo attacco durissimo scagliato nei confronti dell’agenzia internazionale anti-doping.

Se nelle ultime settimane sono stati sempre più i giocatori e gli addetti ai lavori che si sono schierati al fianco di Sinner in questa vicenda, quanto accaduto a Pechino pochi giorni fa, con una finale spettacolare tra l’altoatesino e Carlos Alcaraz terminata con la vittoria dello spagnolo in tre set, dopo oltre tre ore di battaglia spettacolare, ha rinforzato ancora di più il partito di coloro che vogliono assolutamente che Sinner venga liberato una volta per tutte dal peso di un’accusa infamante.

Perché sulla sua onestà ormai in pochissimi nutrono dei dubbi, e il fatto che un giocatore del genere, un campione assoluto che sta pienamente dimostrando di meritare la prima posizione in classifica, debba scendere in campo con il peso di una spada di Damocle pendente sul proprio collo è per molti un’ingiustizia vera e propria, come confermato dalle parole durissime di un ex grande protagonista del circuito.

Caos totale nel mondo del tennis, duro attacco alla Wada: un ex campione prende le difese di Sinner

Tra i tanti che sono rimasti a dir poco estasiati dallo spettacolo offerto a Pechino da Alcaraz e Sinner c’è anche Brad Gilbert. L’ex tennista americano, a lungo uno degli allenatori più importanti del circuito, nelle ultime ore ha commentato lo scontro epico tra i due giovani fuoriclasse che in questo 2024 si sono divisi a metà la torta dei tornei dello Slam.

Parlando della partita su X, Gilbert ha elogiato entrambi i contendenti, paragonando la loro sfida epica alle migliori messe in scena da fenomeni del calibro di Federer, Nadal e Djokovic. Una sfida che potrebbe davvero dare il via a una rivalità che poco avrebbe da invidiare a quelle che ci hanno accompagnato negli ultimi vent’anni.

Per far sì che lo spettacolo possa continuare, però, la Wada deve porre fine alla sua caccia alle streghe, deve smettere di tormentare un ragazzo che ha già ampiamente dimostrato di non aver fatto ricorso al doping e di non essersi macchiato di alcuna colpa in quella vicenda ambigua del Clostebol.

“Wada, basta così, non rovinare tutto“, ha scritto in maniera plateale Gilbert, consapevole che, se non ci saranno colpi di scena clamorosi, come una squalifica pluriannuale, ci aspettano dieci anni di grandi sfide tra due campioni destinati a diventare delle leggende di questo sport.