Fiorentina-Milan 2-1, decide un De Gea immenso

Un De Gea immenso regala 3 punti alla Fiorentina che batte 2-1 il Milan. L’ex Manchester United para due rigori e si esalta in diverse altre occasioni. Il portiere viola ha ipnotizzato Theo Hernandez e Abraham. Rigore parato a Kean anche da Maignan in casa Milan. In gol Adli, Pulisic e Gudmundsson.

Fiorentina-Milan, le pagelle

Fiorentina (4-4-2): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Colpani, Cataldi, Adli, Bove; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. Allenatore: Fonseca.

Il primo tempo

Al Franchi vince la Fiorentina ma a partire meglio è il Milan. Subito occasione per i rossoneri con Morata. Reijnders allarga sulla destra per Emerson Royal, cross per lo spagnolo che di testa manda fuori di poco. Al 20′ il Var richiama Pairetto, rigore Fiorentina. Ritenuto falloso l’intervento di Theo Hernandez, i viola hanno una chance dal dischetto. Dagli undici metri Maignan ipnotizza però Moise Kean. Al 36′ è però l’ex Adli a trovare il vantaggio per i viola. Giocata d’autore di Adli che entra in area dalla sinistra e, nonostante la fitta presenza rossonera in area, con un destro di grande precisione fulmina Maignan. Al 44′ rigore per il Milan. Filtrante di Pulisic in scivolata per Reijnders, che in area cade a contatto con Ranieri. De Gea para però anche lui il penalty. Lo spagnolo si tuffa alla sua sinistra, respingendo la conclusione di Theo Hernandez.

La ripresa

In avvio di ripresa secondo rigore per il Milan. Dopo la battuta dell’angolo, Gabbia va su un pallone spizzato da Morata e cade per un intervento falloso di Kean. Dal dischetto stavolta si presenta Abraham, che calcia alla destra del portiere che intuisce confermandosi in una serata da sogno. 5 minuti e il Milan pareggia comunque. A segnare è Pulisic.Theo Hernandez riceve palla in zona offensiva e, da sinistra crossa in area dall’altra parte. Destro al volo di Pulisic e stavolta De Gea non può nulla. Al 75′ nuovo vantaggio viola. La firma è di Gudmundsson. Lancio di De Gea per Kean che appoggia per Gudmundsson. L’ex Genoa, con un destro fulminante, trafigge Maignan e fa 2-1. A 4 dal termine è poi Chukwueze a sfiorare il pari. Sinistro a giro del nigeriano, ma De Gea si distende ed evita anche questo gol. Gol che sfiora poi allo scadere Kean. L’attaccante scarica un bolide da fuori area, con la palla che si stampa sul legno e poi cade sulla linea. Finisce così, seconda vittoria stagionale in Serie A per la Fiorentina. Ko pesante per il Milan.