Letizia: “Fonseca arrabbiato coi giocatori. E gia all’intervallo…”

“Se potessero parlare, i muri dello spogliatoio del Franchi racconterebbero di un Fonseca arrabbiato già all’intervallo”: Francesco Letizia racconta così a Sportitalia le ore frenetiche in casa Milan, ricostruendo quanto è avvenuto tra il primo e il secondo tempo della gara di ieri e nel post. “Già all’intervallo, il Mister aveva strigliato la squadra: Fonseca rimprovera ai suoi una mancanza di attenzione e di concentrazione che non è accettabile a questo livello. Vuole di più, come già ripetuto nelle ultime conferenze stampa. Poi, la faccenda dei rigori: dopo l’errore di Theo Hernandez, Paulo era stato chiaro. Il rigorista era e rimaneva Pulisic: tutti in campo lo sapevano, in primis l’americano”. E allora come mai nel secondo tempo calcia Abraham? “Il corto circuito riguarda più di un giocatore: il meno colpevole forse è Abraham stesso, che si ritrova il pallone consegnato dalle mani di Tomori, che fa un balzo innaturale per prenderlo. A quel punto però lo stesso Pulisic, che sapeva di dover battere, avrebbe dovuto imporsi. O lo stesso Theo Hernandez, che in quanto capitano avrebbe dovuto far rispettare le gerarchie, a maggior ragione dopo la frittata del primo tempo”. Così, a fine partita, Fonseca è ancora più arrabbiato: “Da ieri sicuramente non ci potrà essere più democrazia, né sui rigori né su altro. Il Mister dopo Leverkusen aveva fatto i complimenti a tutti, nonostante la sconfitta, perché va oltre il punteggio: guarda la prestazione e l’atteggiamento. E a Firenze in troppi sono venuti meno in questo aspetto”. Non però Rafa Leao, sostituto “solo ed esclusivamente per scelta tattica”. Ora, nelle due settimane di sosta, l’avversario saranno anche le polemiche: “Al di là di ciò che scrive una parte di stampa particolarmente affezionata alla precedente gestione, il lavoro di Fonseca prosegue. Un percorso graduale e paziente, che rispecchia il compito che gli è stato assegnato dalla società in estate e che gli viene confermato pressoché quotidianamente dalla dirigenza: Fonseca è stato preso per lavorare bene sul campo, tatticamente, non per entrare in altre faccende, che non spettano a lui. Il suo focus è solo ed esclusivamente sul miglioramento del gioco espresso e sull’apprendimento dei suoi dettami da parte dei giocatori”. Giocatori che però, anche in base agli ultimi sviluppi, potrebbero anche cambiare: “È ora che chi gioca si prenda anche delle responsabilità. Penso che il Mister terrà conto di tutti i fattori che portano alla scelta dei titolari, come fatto fino a oggi, vedi la promozione a tempo pieno di Matteo Gabbia, giocatore sempre più importante per Fonseca. E come avviene in positivo, immagino possa accadere anche nell’altro senso per altri singoli”. Anche perché, al di là della filosofia, “c’è consapevolezza che il risultato e la classifica siano valori incontrastabili su cui valutare il momento. Ecco perché con Udinese e Bologna, ma oserei dire ancor di più col Bruges, l’ambiente Milan sa quanto sia importante vincere e farlo bene, tornando sulla strada tracciata nel Derby”.