L’AD del Bologna predica fiducia: “Non c’è preoccupazione, con Italiano i risultati arriveranno”

L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, durante l’evento Stati generali del Calcio. “Il Bologna sta bene. Con il Liverpool, e pure contro il Parma, seppur nelle difficoltà, abbiamo fatto una prestazione di intensità. Potevamo vincerla ma non ci siamo riusciti. Piano piano però si sta vedendo il lavoro del mister e dello staff che stanno mettendo impegno per cambiare la fisionomia della squadra”.

Preoccupazione? “No, assolutamente, vediamo come lavora Italiano col suo staff e vediamo la disponibilità che i ragazzi mettono ogni giorno sia in partita che in allenamento. Siamo fiduciosi che i risultati arriveranno. Replicare lo scorso anno sarà difficile, stiamo creando le condizioni per avviare un nuovo ciclo. Stiamo assimilando i concetti di gioco diversi, una proposta tecnica diversa e piano piano i risultati possono arrivare. Noi pensiamo alla prossima partita col Genoa, che per ora è la più importante dell’anno”.