Alcaraz davanti a Sinner, è ufficiale: Jannik deve arrendersi

Continua la battaglia tra Alcaraz e Sinner, brutte notizie per l’azzurro: il tennista spagnolo è avanti, arriva la conferma

L’intenso autunno di Jannik Sinner è cominciato. Dentro e fuori dal campo, l’azzurro sta in questo periodo vivendo un centrifugato di emozioni, un vortice per certi versi inaspettato e di certo non desiderato. Se la notizia del ricorso della Wada resta un chiodo fisso, impossibile da dimenticare per lui e tutti i suoi supporter, in questo momento a tenere banco sono soprattutto le sue prestazioni in campo e quella sfida, a distanza e ravvicinata, con Carlos Alcaraz, il suo più grande rivale. Un potenziale fenomeno che ormai almeno in un aspetto sembra averlo superato.

Nonostante la sconfitta nella super finale di Pechino, il campione di San Candido può dormire sonni tranquilli in termini di ranking, almeno per il momento. Alcaraz sarà sicuramente un rivale per la prima posizione in classifica, soprattutto all’inizio del 2025. Per quest’anno tutto fa però presupporre che non ci siano i margini per il sorpasso.

Tuttavia, in qualcosa lo spagnolo sembra essere davanti. Ormai è ufficiale e a Sinner non resta altro che arrendersi alla realtà, accettando un verdetto che viene dal campo e da quanto mostrato fin qui dal numero 2 al mondo. Lo conferma un annuncio clamoroso arrivato proprio in queste ore, in grado di scuotere il cuore e l’animo di tutti i tifosi dell’altoatesino.

Sinner, brutte notizie: Alcaraz è avanti, arriva l’annuncio che nessuno poteva immaginare

In attesa del prossimo scontro diretto, Sinner e Alcaraz continuano a dividersi l’attenzione degli appassionati di tennis in tutto il mondo. Le immagini della finale di Pechino sono ancora vivide nella mente di tutti coloro che amano il tennis, ed è naturale che la sua rivalità stia tenendo banco, ben più del ritorno, pure molto atteso, di Novak Djokovic.

Tutti gli addetti ai lavori si sono sprecati, negli ultimi giorni, a offrire la propria lettura su una rivalità che sembra destinata ad accompagnarci nel corso degli anni. E uno dei pareri più originali in tal senso è stato quello di Miles MacLagan, ex allenatore di Andy Murray. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sports’, l’ex coach ha infatti detto la sua sul parallelo tra l’azzurro e lo spagnolo, mettendo in luce quali potrebbero essere i punti di forza di Carlitos rispetto al tennista italiano.

Nell’analisi che fin qui si è fatta della loro rivalità, in molti hanno sempre posto la propria attenzione sulla maggior costanza di Sinner, punto di forza nei confronti con lo spagnolo, che pure gode di una maggior qualità tennistica. Le cose secondo MacLagan starebbero però cambiando: “Si dice che l’italiano sia più costante e che Alcaraz potrebbe essere nel complesso il migliore. Ma i giocatori imparano in fretta e a me sembra che Alcaraz stia migliorando sotto l’aspetto della costanza“.

In una stagione in cui ha portato a casa, nel giro di poche settimane, la vittoria a Parigi, la vittoria a Londra e la medaglia d’argento olimpica, parlare di poca costanza per Carlos sembra in effetti fuori luogo. Ed è per questo che MacLagan sembra propenso a scommettere su di lui in questa faida con Sinner che sembra ancora agli inizi: “Con il tempo Alcaraz si sta abituando a giocare sempre al suo massimo livello, con una costanza che può fare la differenza“.

Un grattacapo non da poco per Sinner, che più volte in questa stagione ha dovuto in effetti piegarsi negli scontri diretti al proprio rivale (ora in vantaggio per 6-4). Resta da vedere se effettivamente lo spagnolo riuscirà nel corso della sua carriera a mantenere quella costanza che fin qui gli è mancata all’interno delle singole stagioni e, dall’altro lato della rete, se invece Sinner riuscirà ad alzare ancora più il proprio livello, inserendo in un repertorio già vastissimo anche qualche altra arma in grado di aiutarlo anche nelle giornate meno brillanti.