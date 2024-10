Guerra aperta con Verstappen: parole durissime

Ancora parole durissime, scoppia la polemica intorno a Max Verstappen: è guerra aperta, è successo ancora una volta

Mancano meno di due settimane al ritorno in pista. La Formula 1 si è fermata per il suo mese di pausa dopo l’estate e le attenzioni sono già tutte rivolte al GP di Austin, in Texas. Un appuntamento imperdibile, soprattutto per capire chi si avvantaggerà in ottica Mondiale.

Max Verstappen rimane a più 52 punti su Norris. Vetture diverse, la RB20 è in palese difficoltà da mesi mentre in McLaren sono certi di avere in mano la macchina più prestante del paddock. Ecco quindi, a questo punto, a sei gare dal termine tutto può cambiare. La classifica costruttori, se Red Bull non riuscirà a piazzare anche Perez nelle prime posizioni, si fa dura per il team di Horner. Ad ogni modo i fari sono come sempre puntati su Max Verstappen: oggi, probabilmente, ancora di più.

Il GP di Singapore ha lasciato dietro di sé un mare di polemiche che hanno coinvolto proprio il tre volte campione del mondo. Il motivo è decisamente lontano dalle gesta in pista del figlio di Jos. Verstappen è stato sanzionato dalla FIA con dei lavori socialmente utili, per aver utilizzato un linguaggio per così dire assai colorito in una recente conferenza stampa. “F****d“, la parola incriminata dalla FIA che ha deciso di usare il pugno duro un po’ con tutti.

Furia Verstappen: nuovo ‘messaggio’ alla FIA

In questo periodo è il ‘turno’ di Max che, tuttavia, ha risposto in toni durissimi. Per protesta, Verstappen ha ‘boicottato’ la conferenza stampa di Marina Bay, nella quale ha risposto a monosillabi ai giornalisti, promettendo loro un confronto esteso, senza problemi, lontano dalle telecamere della FIA.

Ora, però, Verstappen ha superato di nuovo quel limite. Lo ha fatto nei confini di casa sua, in una livestream al simulatore con il Team Redline. Ma è durante una partita a Minecraft che l’olandese è tornato a lamentarsi, usando il termine ‘bandito’ dalla FIA: “Il mio grimaldello è f*****o!”, ha esclamato il figlio d’arte.

Verstappen ha ripetuto la parola, con un senso di sfida, quando gli è stato detto che avrebbero potuto sentirlo i bambini. Uno schiaffo a distanza alla FIA: Verstappen non ha la minima intenzione di andare incontro alle esigenze proposte in Formula 1 sul linguaggio degli addetti ai lavori. Stavolta, però, tutto era consentito.

crane: max how’s your pickaxe?

max: it’s still fucked, to be honest man 😭😭 https://t.co/z11jKWza8t pic.twitter.com/lxcxBFfUkE — nini (@SCUDERIAFEMBOY) October 3, 2024

Qualche giorno dopo la storia si è ripetuta, ma con lui c’era la figlia della compagna Kelly Piquet. Alla domanda su come stesse il suo piccone in Minecraft, Max non ha esitato: “È ancora f*****to!”., ha risposto divertito in live.