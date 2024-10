Mondo del tennis sconvolto: lacrime agli occhi

La notizia arrivata nei giorni scorsi ha colpito tutti gli appassionati di tennis. Altrettanto commovente l’annuncio delle scorse ore

I tennisti, in questi giorni, sono impegnati nel Masters 1000 di Shanghai. Una vera e propria campagna di Cina, considerato come siano reduci dal China Open che ha regalato il titolo a Carlos Alcaraz in una bellissima finale contro Jannik Sinner.

Il terzo successo consecutivo nelle ultime tre sfide contro l’altoatesino per lo spagnolo, in una gara che ha visto colpi pazzeschi da entrambi i fuoriclasse, destinati a scrivere pagine importanti della storia di questo sport, nel presente e nel futuro vista la loro giovane età.

Poi ci saranno il Masters di Parigi Bercy e le Atp Finals, ultimi tornei stagionali prima della Coppa Davis. Tornei che Sinner disputerà anche per consolidare il primo posto nel ranking mondiale. D’altronde, Jannik potrebbe anche rischiare la squalifica per qualche mese per il caso Clostebol dopo il ricorso della WADA al Tas di Losanna. Un motivo in più per incamerare il maggior numero di punti possibili per difendere la prima posizione.

Tennis, il ricordo doloroso della campionessa

Se, ovviamente, il mondo del tennis è totalmente concentrato sui “fatti di campo”, negli ultimi giorni ha anche pianto una protagonista di questo sport che ci ha lasciato. Ci riferiamo a Lea Pericoli, tennista italiana morta all’età di 89 anni. Era un vero e proprio punto di riferimento per il tennis italiano, sia da giocatrice che da commentatrice. Basti pensare come sia stata numero uno azzurra per ben 14 anni, dal 1959 al 1976 con una bacheca che consta di ben 27 titoli tra tornei singolari, doppio e doppio misto.

Una vera e propria icona, insomma, che in carriera ha anche centrato per ben quattro volte la qualificazione agli ottavi di finale del Roland Garros ed in tre occasioni a Wimbledon. Un addio dolorosissimo per tutto il movimento italiano, considerato come sia stata proprio la Pericoli la prima a dare lustro a questo sport nel nostro Paese insieme a Nicola Pietrangeli.

I due hanno preceduto l’ascesa di Adriano Panatta che ha ricordato così la Pericoli. “Era speciale, una gran donna, era chiamata la Divina” ha sottolineato l’ex campione ora ospite fisso alla Domenica Sportiva. “Era una donna piena di classe e per il suo fascino era al centro dell’attenzione sempre. Insieme a lei ho trascorso tanto tempo ed abbiamo lavorato anche insieme. Oltre a giocare bene a tennis, Lea Pericoli era pure una giornalista preparata“.