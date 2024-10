Boca Juniors, Gago vicino a diventare il nuovo allenatore

Dopo le dimissioni di Diego Martinez, il Boca Juniors sembra essere vicino ad aver scelto il nuovo allenatore xeneize ovvero Fernando Gago.

L’ex centrocampista della Roma sta per essere annunciato come nuovo tecnico. Il Boca Juniors lo ha di fatto liberato dai Chivas di Guadalajara. Gago, 38 anni, è un ex giocatore della formazione di Buenos Aires.

Gago si è ritirato dalla carriera di calciatore nel 2020 con la maglia del Velez Sarsfield. Nel 2021, poi, ha cominciato l’attività da allenatore sedendo sulla panchina dell’Aldosivi. Successivamente ha allenato per due anni il Racing Club Avellaneda, che ha lasciato nel 2023.