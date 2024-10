Roma, la stoccata di Hummels: 0 minuti e un post emblematico sui social in attesa dell’esordio ufficiale

Con un post pubblicato sui propri canali ufficiali, il difensore della Roma, Mats Hummels, arrivato da svincolato alla corte di Daniele De Rossi non ha ancora esordito in giallorosso, anche da quando siede in panchina Ivan Juric. 0 minuti per l’ex Borussia Dortmund che in attesa dell’esordio ufficiale con il club capitolino ha pubblicato un post emblematico sui social con una carrellata di foto in giro per la Capitale e una didascalia particolare in cui ha mostrato tutta la sua voglia di debuttare con la Roma. “Roma fino ad ora. Le foto dei match saranno presto incluse, credo“.

E’ uno dei due calciatori insieme a Dahl con non ha collezionato ancora un minuto con il club dei Friedkin con il vice-campione d’Europa desideroso di mostrare tutto il suo valore ai tifosi giallorossi che aspettano con ansia il suo debutto ufficiale. Nel frattempo il centrale sta accelerando i tempi in queste due settimane di sosta per le Nazionali con l’obiettivo di farsi trovare pronto per l’ottava giornata in cui i giallorossi affronteranno l’Inter.