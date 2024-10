SuperEroica 2024, che successo per l’evento della Fondazione Allianz UMANA MENTE

Anche quest’anno si è concluso il fine settimana più atteso per i “SuperEroici” della Fondazione Allianz UMANA MENTE, il gruppo di ciclisti con disabilità intellettivo-relazionali o fisiche che dal 2022 partecipa con passione, sulle strade del Chianti, allo storico evento “L’Eroica”.

La famosa manifestazione cicloturistica “L’Eroica”, nata a Gaiole in Chianti, in provincia di Siena, ha avuto origine nel 1997 con un gruppo di 92 ciclisti che, per la prima volta, hanno deciso di cimentarsi in un percorso unico sulle strade bianche toscane con biciclette e abbigliamento d’epoca con la missione di rievocare il ciclismo storico. Da allora, l’evento è diventato un appuntamento imperdibile per migliaia di appassionati, che durante la prima domenica di ottobre di ogni anno si ritrovano per ripetere questa straordinaria esperienza ciclistica.

L’edizione di quest’anno che si è svolta il 5 e il 6 ottobre, ha proposto cinque percorsi, dal più breve di 46 km, al più lungo di 208 km, attirando ciclisti da ogni parte del mondo.

Tra i protagonisti, i ciclisti del progetto “SuperEroica” si sono distinti per il loro impegno, spirito di squadra e passione. Dieci atleti con disabilità intellettivo-relazionali e due atleti con disabilità fisiche hanno partecipato alla storica corsa, dimostrando che il ciclismo è uno sport inclusivo, capace di abbattere le barriere e valorizzare la diversità. Oltre agli atleti con disabilità, per il team “SuperEroica” hanno pedalato anche altre 25 persone, tra preparatori atletici, atleti paralimpici, un medico, i volontari e lo staff.

Domenica 6 ottobre, tutti i “SuperEroici” hanno completato il percorso di 46 km, mentre un gruppo più ristretto, il giorno precedente, è riuscito ad affrontare lo sfidante percorso “Medio – Crete Senesi” da 135 km, con oltre 2.200 metri di dislivello.

Durante la strada, i ciclisti si sono potuti ricaricare presso l’“Apesosta”, un punto di ristoro organizzato da ragazzi con disabilità e dai loro educatori a Borgo San Felice – Relais & Châteaux e azienda vinicola di proprietà del Gruppo Allianz – e gustare il miele prodotto dalle arnie e altri prodotti biologici dell’Orto Felice, un orto sociale progettato dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE, che mette in sinergia ragazzi con disabilità, offrendo loro un lavoro, e anziani del territorio che insegnano le arti della coltivazione della terra.

È stato dunque un weekend ricco di emozioni che ha visto protagonisti degli atleti davvero “eroici” e la “SuperEroica” si è confermata così, per il terzo anno consecutivo, un’esperienza straordinaria che apre la strada a sempre più persone desiderose di partecipare a corse e manifestazioni sportive, abbattendo ogni tipo di barriera.

COSA È IL PROGETTO SUPEREROICA

L’iniziativa “SuperEroica” è un progetto di ciclismo sociale avviato dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE finalizzato a permettere alle persone con disabilità di prendere parte alla famosa manifestazione ciclistica delle colline senesi.

La “SuperEroica”, fortemente voluta nel 2022 dal Direttore Generale di Allianz S.p.A e Presidente della Fondazione Allianz UMANA MENTE, Maurizio Devescovi, è realizzata grazie alla collaborazione offerta dagli organizzatori dell’’Eroica, contribuendo a farla diventare parte integrante della storica manifestazione ciclistica al fine di valorizzarne l’impegno sociale ed inclusivo. In particolare, la Fondazione Allianz UMANA MENTE coordina il Team dei “SuperEroici”, supportandone gli allenamenti e offrendo loro vitto e alloggio durante le giornate della manifestazione ciclistica. Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica, quest’anno ha accolto i “SuperEroici” al traguardo della 46Km e, dopo un ringraziamento speciale alla Fondazione Allianz UMANA MENTE, ha ricordato che tutto è partito da Piergiorgio Pizzo, un ragazzo con disabilità dell’Orto Felice, che anni fa ha espresso alla Fondazione la sua passione per il ciclismo ed è così che il progetto “SuperEroica” ha preso vita. Nel 2024 i “SuperEroici” hanno potuto contare sul sostegno di Roberto Lencioni, in arte “Carube”, considerato uno dei migliori meccanici del ciclismo professionistico italiano, nonché storico meccanico di Cipollini, che ha fornito alcune delle biciclette dei “SuperEroici” e ne ha curato la supervisione tecnica prima della gara.

Un altro prezioso supporto è stato dato da Robert Carrara e Andrea Camerana di Cicli Drali Milano con la fornitura di altre biciclette e divise al gruppo, oltre alla loro partecipazione attiva, pedalando fianco a fianco con i “SuperEroici”. Tra i membri del Team “SuperEroica” 2024 spiccano nomi importanti come Fabio Triboli, medaglia d’oro nel paraciclismo ai Giochi Paralimpici di Pechino 2008, e Silvia Epis, Direttore Tecnico della Nazionale Giovanile della Federazione Ciclistica Italiana. Infine, grazie all’esperienza maturata nell’iniziativa “SuperEroica” e al dialogo avviato dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE con la Federazione Ciclistica Italiana e la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, quest’anno ha preso avvio il nuovo progetto “Campionati Italiani FCI-FISDIR FAUMCUP”, la prima competizione agonistica ciclistica in Italia per persone con disabilità intellettivo-relazionali, che possono così praticare il ciclismo a livello agonistico e avere una loro competizione ufficiale per tutte le loro categorie.