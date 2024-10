Torna Daniele Scardina, fan in lacrime: è arrivato l’annuncio

Daniele Scardina è pronto a tornare, i fan sono commossi dopo gli ultimi sviluppi: è arrivato anche l’annuncio. Ecco le ultime novità

Da quando nel febbraio 2023 Daniele Scardina ha avuto quel brutto malore che ha costretto ad interrompere la sua carriera da sportivo e, soprattutto, fatto temere per la sua vita, sono in molti ad essere in apprensione per le sue condizioni. L’ormai ex pugile fu colto da improvviso malessere mentre si allenava. Più nei dettagli si trattò di una lesione a due vene a causa di un movimento brusco del collo durante l’allenamento. Fu trasportato d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano in gravissime condizioni.

King Toretto subì un delicatissimo intervento al cervello e andò in coma. Dopo diversi mesi è riuscito a risvegliarsi e poi a lasciare l’ospedale, verso dicembre dell’anno scorso ovvero a dieci mesi dal brutto malore. Da lì è iniziata una lunga fase di riabilitazione che ha portato il pugile a compiere diversi passi in avanti, sia nel riacquisire la parola in maniera spedita, sia per le capacità motorie che gli hanno ridato una vita normale. Era quanto desiderava al momento dell’uscita dall’ospedale. Nel corso degli ultimi mesi sono arrivate anche le prime apparizioni pubbliche così come alcune interviste rilasciate.

Daniele Scardina è pronto a tornare: fan in estasi, c’è l’annuncio

Proprio grazie ad esse siamo venuti a conoscenza di quanto Scardina sia riconoscente per la vita avuta salva anche, a suo dire, grazie alla forte fede che da sempre ha in Dio. Adesso è a casa, dove svolge le terapie per stare sempre meglio. E stando all’ultimo annuncio presto potrebbero esserci importanti novità. I fan sono già in estasi.

Qualche giorno fa, infatti, King Toretto ha pubblicato come storia sul proprio account Instagram una foto con la scritta “I will be back” con tanto di emoji di due mani giunte in preghiera e un cuoricino. Tradotto significa “Tornerò” ed è quello che molti tifosi sperano. Ma cosa intende esattamente con quel “tornerò”? Maggiori apparizioni pubbliche, magari in tv ora che sta meglio dal punto di vista fisico e morale anche grazie alla riabilitazione? Oppure un clamoroso ritorno sul ring? Le prossime settimane possono aiutarci a capire.

Un’eventuale ripresa dell’attività agonistica sarebbe inimmaginabile ma farebbe sognare i fan. La forte fede e la famiglia sono stati fin qui la sua forza e continueranno a sostenerlo anche in questa forte voglia di rientro.