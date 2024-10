Nations League, la situazione dopo Italia-Belgio e Israele-Francia

Ieri si sono giocate, quindi, le gare della terza giornata della fase a gironi della Nations League. Nella Lega A della competizione internazionale per Nazionali, è stato il turno del girone 2 quello dell’Italia.

All’Olimpico è andata in scena la sfida tra la Nazionale di Luciano Spalletti, mentre alla Bozsik Arena di Budapesta, in campo neutro, si è giocata Israele-Francia. I risultati hanno premiato la formazione di Didier Deschamps. Infatti, la Francia ha vinto 1-4, come da pronostico, la sua sfida con il Paese del Medio Oriente. Italia e Belgio invece si sono divise la posta in palio con un pareggio 2-2. Questo ha permesso alla Francia di staccare il Belgio di 2 punti e avvicinarsi a -1 dall’Italia.

Le gare di ieri hanno di fatto chiuso quello che era il girone di andata del gruppo 2 di Nations League. Da lunedì, giorno in cui si tornerà in campo per il 4° turno, sarà l’inizio delle gare della girone di ritorno. Per gli Azzurri si ripartirà con la sfida interna contro Israele al Bluenergy Stadium di Udine. Mentre Belgio e Francia si ritroveranno nell’appuntamento al Re Baldovino di Bruxelles (impianto nato nell’area del vecchio Heysel). La conclusione del raggruppamento è precisa per la pausa di novembre.

14/11/2024: Belgio-Italia e Francia Israele

17/11/2024: Italia-Francia e Israele-Belgio