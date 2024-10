Qual. Coppa d’Africa, domani è il turno di Guinea e Marocco

Continua lo spettacolo delle Qualificazioni alla Coppa d’Africa su Sportitalia. Dopo il successo del Congo contro la Tanzania scendono in campo nel Gruppo H Etiopia e Guinea attualmente terza e quarta del girone. Dopo i primi due ko gli Elefanti Nazionali proveranno a trovare il primo successo. Tanto dipenderà dal neo-centravanti del Borussia Dortmund Serhou Guirassy. Assente nei primi due match il centravanti ex Stoccarda si candida come trascinatore. Con lui Bayo del Lille.

Qual. Coppa d’Africa, in campo anche il Marocco

In campo poi Marocco e Repubblica Centro Africana. I Leoni dell’Atlante saranno privi di Hakim Ziyech ma potranno contare su colonne come Bounou, Hakimi, Aguerd, Amrabat, El-Kaabi e En-Nesyri. Presente anche il centrocampista del Verona Belahyane. Una sfida che in caso di successo vedrebbe il Marocco avvicinarsi alla qualificazione salendo a 9 punti in tre gare dopo le vittorie contro Gabon e Lesotho. Qualificazioni alla Coppa d’Africa che potete seguire ovviamente in diretta ed in esclusiva su Sportitalia…