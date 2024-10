Riecco Michael Schumacher: bellissimo rivederlo così

I fan di Michael Schumacher sono impazziti di gioia alla vista del campionissimo tedesco, vincitore di 5 mondiali consecutivi con la Ferrari

Un sogno degli appassionati di Formula 1 e specialmente dei tantissimi tifosi della Ferrari è quello di rivedere di nuovo Michael Schumacher dal vivo. Anche se il campionissimo tedesco vive ormai una vita completamente differente dopo il terribile incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 a Meribel, in Francia, la speranza dei fan è che un giorno Schumi possa riapparire in pubblico.

Speranza che purtroppo, almeno stando alle indiscrezioni di chi ha potuto stargli accanto in questi anni, sembra destinata a rimanere tale. Nelle scorse settimane era trapelata l’indiscrezione di una possibile presenza di Schumacher al matrimonio di sua figlia Gina-Maria, che si è tenuto lo scorso 28 settembre: ipotesi poi smentita da diversi esperti, in particolare dal neurochirurgo Jussi Posti.

I tifosi della Ferrari hanno comunque voluto omaggiare l’amatissimo pilota tedesco, vincitore di cinque Mondiali consecutivi con la scuderia di Maranello. Un’epopea cominciata l’8 ottobre 2000, quando Michael Schumacher riuscì a vincere il Gran Premio di Suzuka e laurearsi così campione del mondo con la Ferrari. Per il Kaiser si trattò del terzo titolo iridato (poi ne sarebbero arrivati altri quattro) dopo i due conquistati con la Benetton; la Rossa, invece, tornò a trionfare dopo 21 anni dall’ultimo successo mondiale targato Jody Scheckter.

Riecco Michael Schumacher: tifosi in visibilio

In questi giorni sui social sono comparse molte foto e anche diversi video che riguardano proprio quel giorno fantastico per la Ferrari e per Schumacher. Non solo: il profilo X ‘Culture F1’, che spesso pubblica immagini della Formula 1 degli anni ’90 e 2000 che teneva tutti incollati agli schermi della TV, ha postato una foto di Michael Schumacher che ha rubato subito l’occhio.

Nell’immagine si può vedere la F399, ovvero il modello di Ferrari che gareggiò nel Mondiale 1999 di F1, e anche Michael Schumacher con la tuta rossa, che poggia un piede sulla vettura con il casco posizionato sulla ruota sinistra anteriore. La pista è quella di Mugello.

Proprio in quella stagione Schumacher fu vittima di un brutto incidente a Silverstone, dove riportò la rottura di una gamba: un infortunio che gli impedì di lottare per il titolo. Ci provò l’altro ferrarista, Eddie Irvine, che si arrese solo all’ultima gara contro la McLaren di Mika Hakkinen.