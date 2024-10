Sinner lo ha svelato a tutti: “L’ho fatto subito dopo la partita”

Jannik Sinner ha raccontato un particolare che ha stupito tutti: è accaduto subito dopo la partita di Shanghai

Jannik Sinner sta tenendo duro dopo un periodo di certo non semplice a livello psicologico, con la vicenda doping che ancora tiene banco. In attesa del giudizio del TAS, ora tutta la sua concentrazione è su questo finale di stagione che culminerà con l’impegno di Coppa Davis a Malaga.

La grandezza principale di Sinner sta proprio nella tenuta mentale. Il talento è indiscutibile così come la sua crescita fisica negli ultimi anni, ma se c’è un vero punto di forza che fa la differenza è la sua capacità di restare centrato sull’obiettivo con concentrazione e granitica freddezza.

Nonostante la vicenda doping, il tennista altoatesino va però dritto per la sua strada e, dopo aver raggiunto la finale a Pechino, perdendo solo dopo tre ore di gioco la tiratissima finale con Carlos Alcaraz, anche al Masters di Shanghai sta facendo il suo dovere. Qualche problema di troppo lo ha avuto nei primi turni poi la condizione è andata via via crescendo e le vittorie contro Shelton e Medvedev lo confermano ampiamente. Un’altra semifinale è stata raggiunta, l’ennesima in questa stagione.

Sinner svela cosa è avvenuto dopo la partia

Dopo aver vinto il match contro Shelton, Sinner ha parlato sia come di consueto dell’andamento del match, ma si è soffermato anche su alcuni aspetti più privati che di solito interessano al pubblico. In questi giorni a Shanghai c’è sempre stata la pioggia, tanto che il calendario degli incontri ha subito anche degli spostamenti.

Ma come ha trascorso Jannik il suo tempo libero tra un match e l’altro? “Sono andato al cinema, sono stanco e ho provato a recuperare un po’ ed è andata bene”. Parole da vero professionista, che non lascia nulla al caso e che per questo sta ottenendo questi clamorosi risultati. D’altronde per un tennista non c’è mai tempo per visitare la città in cui si trova per giocare. Tempo solo un giorno e si torna subito in campo.

Per quanto riguarda il campione azzurro il recupero deve essere andato bene sul serio visto che contro Medvedev si è imposto senza troppa fatica, anche sfruttando qualche difficoltà fisica del russo. Sinner si giocherà la qualificazione in finale contro Machac sabato mattina. Il ceco ha avuto la meglio a sorpresa di Carlos Alcaraz in due set. E’ svanita così l’ennesima rivincita tra i due.