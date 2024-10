Italia U21, martedì a Trieste contro l’Irlanda in palio il primo posto e la qualificazione all’Europeo

Il primo posto nel Gruppo A di qualificazione all’Europeo Under 21 si deciderà a Trieste. A Cork, tra Irlanda e Norvegia è finita 1-1, con vantaggio irlandese di Roughan e pareggio di Schjelderup al 93′: un risultato, questo, che porta gli irlandesi a quota 18 punti, tre in meno della squadra di Carmine Nunziata, comunque artefice del suo destino. Dopo il 2-2 dell’andata, nel match di martedì (ore 18.30) allo stadio ‘Nereo Rocco’, agli Azzurrini basterà comunque non perdere per conquistare un posto a Slovacchia 2025.

Ha raggiunto il ritiro Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina convocato da Nunziata e reduce dalla partita di Elite League con l’Under 20 contro l’Inghilterra. E sempre a proposito di difensori viola, non sarà a disposizione per Italia-Irlanda Michael Kayode, debilitato nei giorni scorsi da un attacco influenzale. Nella mattinata di oggi l’Italia tornerà in campo per un allenamento al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, alla vigilia della partenza per Trieste.

Martedì 15 ottobre

Ore 18.30: ITALIA-Irlanda

Ore 18.30: Norvegia-Turchia

Ore 18.30: San Marino-Lettonia Classifica (tra parentesi le gare giocate): ITALIA (9) 21 punti, Irlanda (9) 18, Norvegia (9) 16, Turchia (9) 13, Lettonia (9) 8, San Marino (9) 0