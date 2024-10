Sogno svanito per Leclerc: furia totale in Ferrari

Sogno svanito per Charles Leclerc con la Ferrari: sono furiosi, arriva l’annuncio dopo quanto successo qualche stagione fa

Charles Leclerc ha visto svanire il proprio sogno sul più bello. Il monegasco da quando è alla Ferrari non è riuscito a vincere ancora un titolo Mondiale a causa anche della Red Bull e di Max Verstappen che hanno letteralmente cannibalizzato la competizione negli ultimi tre anni, prima della leggera discesa cominciata negli ultimi mesi che hanno portato la scuderia a perdere la vetta della classifica costruttori a favore della McLaren, e all’olandese di dover sudare per poter vincere il quarto mondiale consecutivo.

Eppure c’era stato un momento in cui la Ferrari sembrava poter infastidire l’egemonia della scuderia austriaca, con il classe ’97 sugli scudi. Attualmente la “Rossa” è terza in classifica e ha messo nel mirino proprio la Red Bull, per cercare di migliorare il terzo posto dell’anno scorso.

Tra l’altro in questo modo, il team italiano in un anno arriverebbe davanti a quasi tutti gli avversari, visto che lo precederebbe solo la McLaren che nella scorsa stagione è finita alle spalle. Utopistico, invece, cercare di ambire ancora al primo posto soprattutto per come procedono spediti Norris e Piastri.

Niente da fare per Leclerc, poteva vincere il Mondiale! Sogno svanito, ecco l’annuncio

L’ambizione, comunque, a partire già dal 2025, è quello di tornare ad essere seriamente competitivi per la vittoria del Mondiale piloti. In quest’ottica sono da catalogare gli innesti del sette volte campione del mondo Hamilton, oltre un nuovo team di dirigenti e ingegneri. Aumentano i rimpianti però se si pensa ad un periodo in particolare del passato, quando Leclerc ha visto svanire il suo sogno.

L’annuncio arriva direttamente da Jock Clear, il driver coach della Ferrari e di Charles Leclerc, intervenuto al podcast ‘F1 Nation’. Alla domanda su come si vince un Mondiale e sul perché il monegasco non ne ha ancora vinto uno, Clear non si tira indietro nel rispondere: “Ci sono molte cose da allineare per poter vincere. Non è solo una questione di guidare una macchina“, taglia corto. E poi entra nei dettagli sul classe ’97: “Non ha ancora trovato il momento giusto in cui tutte le cose si sono allineate per lui”.

Clear poi rivela del sogno svanito per Leclerc e la Ferrari: “Nel 2022 ci siamo andati vicini, è stato quello l’anno in cui poteva succedere. Ad un certo punto la Rossa era in vantaggio di 40 punti sulla Red Bull e su Verstappen, ma il team non era pronto“. La chiosa è un’amara riflessione su com’è andata quell’annata: “La dirigenza ha capito che quel team non poteva vincere un Mondiale, non si vince se non si è tutti allo stesso livello. Ma state certi che Leclerc è un pilota che può vincere“. Parola del suo driver coach.