Allarme Pogacar, tifosi in apprensione: cos’è successo

Allarmano le recenti dichiarazioni sullo sloveno campione di tutto in questo 2024: ecco cosa è stato detto, tifosi in apprensione

Un 2024 monumentale per lo sloveno Tadej Pogacar, autore di bellissime pagine del ciclismo moderno. Allo sloveno va, con tanto merito, il quarto Giro di Lombardia consecutivo, arrivato a seguito di una performance a dir poco pazzesca. Battuto nettamente il due volte oro olimpico a Parigi Remco Evenepol.

Lo sloveno ha reso ancor più meraviglioso questo 2024: quest’anno si è aggiudicato, oltre al Giro di Lombardia appena terminato, anche Tour de France e Giro d’Italia, una doppietta che mancava dai tempi di Pantani e che si è portata a casa correndo al massimo e superando ogni tipo di ostacolo.

Un cammino insomma destinato a fare la storia: ci sono altri record da frantumare e il classe ’98 sembra pronto a tale impresa, malgrado i dubbi recentemente espressi dall’uomo di punta del Tour de France Christian Prudhomme.

Prudhomme (dir. Tour de France) su Pogacar: “Futuro scandalo antidoping? Domanda legittima”

Nel corso della storia del ciclismo tanti sono stati i campioni che si sono aggiudicato più di un torneo di prestigio in giro per il mondo. E ciò non può che essere interessante agli occhi degli appassionati, visto e considerato che uno sport come questo ha sempre vissuto di pari passo con alcuni pesanti scandali antidoping.

Accadrà anche a un asso delle due ruote come lo sloveno? Difficile dirlo, anzi è del tutto impossibile predire uno scandalo di tali proporzioni, ma a detta del direttore Christian Prudhomme non va esclusa alcuna possibilità in un mondo variegato e imprevedibile come il ciclismo.

A una domanda recente su questo tema, il direttore del Tour de France è apparso piuttosto schietto e deciso: “Considerata la storia del ciclismo, e non la storia troppo vecchia, la domanda non è illegittima” ha risposto Prudhomme all’agenzia di stampa francese ‘La Dépêche du Midi’.

“Ma non ho una risposta a tale quesito: sicuramente le sue prestazioni sono piuttosto impressionanti – continua il direttore francese – ma esistono anche i controlli. Più che parlare di doping, sottolineerei piuttosto che con Pogacar siamo tornati ai campioni che spiccano dall’inizio alla fine della stagione”.

Insomma, secondo Prudhomme tutto potenzialmente potrebbe accadere, anche se un atleta come Pogacar sta dimostrando di essere semplicemente una vera e propria leggenda di questo settore.