Marcell Jacobs, svelata in anteprima un’incredibile novità: è ufficiale

Marcell Jacobs, svelata una anteprima incredibile che riguarda l’atleta, e non solo: adesso è arrivata anche l’ufficialità

È arrivata un’importantissima novità che è stata ufficializzata proprio nelle ultime ore. Un cambiamento che vede come assoluto protagonista uno degli atleti italiani più importanti come Marcell Jacobs. Dopo la mezza delusione delle ultime Olimpiadi di Parigi 2024, il 30enne non ha alcuna intenzione di abbattersi.

Anche perché ha promesso di voler puntare alla vittoria dei Mondiali del prossimo anno e di volare a Los Angeles, per le Olimpiadi del 2028, e di vincere una medaglia. A dire il vero il lavoro è già iniziato. Non solamente quello fisico, ma anche quello che non tutti possono vedere. La novità più importante, infatti, arriva direttamente dalla città di Desenzano.

Jacobs, novità in arrivo: collaborerà col dott. Bonori

Se ne stava parlando già da qualche settimana, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: il dott. Matteo Bonori si unisce alla “Jacobs Sports Academy” (costituita nel dicembre del 2022). Un progetto voluto e creato dalla mamma del campione olimpico. Nello scorso mese di settembre l’accademia ha creato un centro completamente dedicato alla salute ed al supporto medico. L’obiettivo è quello di offrire visite e consulenze per atleti (e non solo), magari migliorando la performance sportiva ed anche la qualità della vita.

Il dott. Matteo Bonori è uno stimato fisioterapista ed osteopata, considerato come uno dei migliori per quanto riguarda il trattamento del ginocchio e dell’anca a livello nazionale. Senza dimenticare che ha ideato tecniche di terapia manuale e metodi di miglioramento per prestazioni sportive. A dire il vero, però, i due si conoscono da molto prima che Jacobs diventasse campione olimpico. Il professionista, infatti, segue l’atleta quando era ancora alle prime armi.

Grazie al suo ottimo lavoro il 30enne è arrivato a partecipare a due Olimpiadi consecutive. Le prestazioni del velocista sono migliorate grazie al lavoro di Bonori che ha curato la mobilità articolare dell’anca e del suo ginocchio. Di conseguenza non si sono fatte attendere le prime dichiarazioni di Bonori che ha rivelato tutto il suo entusiasmo per questa nuova ed emozionante avventura.

“All’accademia vogliamo fare una valutazione ai ragazzi e cercare di capire quali sono le problematiche. In ogni caso andare a correggerle e migliorare le prestazioni. Allo stesso tempo, però, cercare di prevenire gli infortuni“. Per chiunque fosse interessato la sede si trova a Desenzano (frazione Rivoltella), in via Olivetti 94, dove all’interno collaborano: osteopata, naturopata, fisioterapista, nutrizionista, life coach per aiutare sia adulti che bambini.