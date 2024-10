UEFA Nations League, Italia-Israele: gli Azzurri consolideranno il primato nel gruppo?

Tutto pronto per il quarto impegno dell’Italia di Luciano Spalletti, in questa fase a gruppi della UEFA Nations League. Questa sera, alle ore 20,45, gli Azzurri ospiteranno al Bluenergy Stadium di Udine l’Israele di Shimon.

Finora il cammino di Donnarumma e compagni è stato sicuramente positivo. Dopo i successi contro Francia e nel match di andata proprio con Israele, l’Italia ha pareggiato con il Belgio. Contro i Diavoli Rossi, la prestazione degli Azzurri è stata per larghi tratti esaltante e probabilmente condizionata nel risultato dall’espulsione di Pellegrini. Sono 7 i punti in tre partite, quindi, sufficienti in questo momento per garantire il primato del gruppo 2 della Lega A.

Discorso differente per i biancoblu: gli israeliani non sono riusciti ad evitare la sconfitta in nessuna delle tre gare disputate finora. Questo ha fatto sì che fosse impossibile scongiurare l’ultimo posto nel gruppo (si conta una differenza reti di -6). Appare oggettivamente difficile immaginare un Israele in grado di evitare il quarto ko, soprattutto tenendo conto del fatto che l’Italia ha la necessità di tenere distanti quanto più possibile Francia e Belgio (rispettivamente a -1 e -3).

Da provare l’ipotesi “Primo tempo 1” che apre alla possibilità di vantaggio per i ragazzi di Spalletti al termine della prima frazione di gioco: parliamo di 1,55 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 1,54 e su WilliamHill 1,50.

Guardando le statistiche, possiamo notare che gli Azzurri non abbiano mai perso contro gli israeliani: si contano, infatti, cinque vittorie ed un pareggio in sei precedenti. Un’altra giocata che si potrebbe provare è quella del “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 a 1,58; su WilliamHill si parla di 1,55 volte la posta e su Betclic 1,47. Si potrebbero anche prevedere almeno tre reti realizzate dall’Italia nei 90 minuti di gioco: si parla di 1,85 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,83 e su Unibet 1,87.

Sono soltanto due i gol realizzati dai biancoblu nelle ultime cinque gare contro l’Italia. Che possa essere invertito il trend questa sera? Il “Goal”, stavolta, vale la quota di 2,30 su Planetwin365 2,30; su Betclic 2,15 e su Unibet 2,12.

Tra i risultati esatti, segnaliamo il 3-1 in favore dell’Italia: su Planetwin365 la quota è di 12; su WilliamHill 11 e su Betclic 9,75.