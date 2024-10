Bufera tra Valentino Rossi e il grande rivale: “È stato brutale”

Le clamorose dichiarazioni del grande rivale di Valentino Rossi rievocano quanto accaduto nel passato. Nessuno lo ha dimenticato

Valentino Rossi ha iniziato la sua lunga e prestigiosa carriera nel mondo delle due ruote quando era appena un adolescente. Esordisce nel Motomondiale, nella classe 125, nel 1996 ad appena 17 anni. Da allora ha messo in bacheca 9 titoli iridati, 112 vittorie, 65 pole position e soprattutto ha dato la paga a tanti avversari.

Ma al di là dei numeri, epici rimangono i duelli, in pista e fuori dal paddock, con alcuni suoi grandi rivali. Insomma, nella carriera del ‘Dottore’ non c’è stato solo Marc Marquez con il quale la rivalità prosegue tra frecciatine e punzecchiature nonostante Valentino Rossi da ormai 3 anni si sia ritirato dalle competizioni.

Per molti anni il mitico #46 ha battagliato in pista con un altro suo grande rivale che, intervenuto a un evento pubblico, nel ricordare in particolare una stagione non ha esitato a bollarla come ‘brutale‘.

Jorge Lorenzo e l’annata brutale in MotoGP

Il Teatro Sociale di Trento ha fatto da sfondo al Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e giunto alla settima edizione ma già un appuntamento irrinunciabile per gli addetti ai lavori e i tifosi. Accoglienza calorosa per Jorge Lorenzo nonostante sia stato per anni, come anticipato nel primo paragrafo, uno dei grandi rivali di Valentino Rossi. Del resto, con un curriculum in cui spiccano 5 titoli Mondiali, di cui tre nella MotoGp, non poteva essere altrimenti.

L’intervento del pilota spagnolo è stato monopolizzato proprio dal tema della rivalità con il ‘Dottore’, con l’ex driver che, intervistato da Paolo Ianieri e Rachele Sangiuliano, si è raccontato senza filtri. In particolare, Jorge Lorenzo si è soffermato sulla vittoria del Mondiale nel 2015 quando fu fischiato dal pubblico spagnolo dopo l’ultima gara: “Evidentemente avevano tutti creduto alla versione di Valentino. Il 2015 è stato un anno brutale: è successo di tutto. Si pensi che non ero mai stato in testa alla classifica da solo se non dopo l’ultima gara“.

Una rivalità che di sicuro ha impedito a entrambi di vincere altri titoli iridati ma che nello stesso tempo ha spinto i due ex campioni del mondo a dare sempre il massimo in pista come ha confessato Jorge Lorenzo: “Entrambi avremmo vinto di più senza l’altro. Ma grazie alla nostra rivalità, siamo andati sicuramente molto più veloci”.

Ma oggi, dopo che entrambi hanno appeso il casco e la tuta al chiodo, come sono i loro rapporti? “Massimo rispetto per lui: tutti noi abbiamo beneficiato del suo carisma perché ha permesso a tante persone di avvicinarsi al moto mondiale dando visibilità al movimento.” Dunque, per la gioia di tutti i fan del motociclismo Valentino Rossi e Jorge Lorenzo hanno sotterrato l’ascia di guerra.