Inter, infortunio con la Polonia per Zielinski

Dopo il secondo gol consecutivo con la Nazionale non arrivano buone notizie in casa Inter per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha lasciato anzitempo il campo al minuto 74′ per un problema muscolare. Il giocatore ammonito 4 minuti prima e in gol al 5′ minuto è stato sostituito da Kapustka. Le condizioni di Zielinski andranno valutate al rientro in Italia.

Inter, le parole del CT su Zielinski

Al termine del match ha parlato il CT polacco: “È un peccato che Piotr Zielinski abbia dovuto lasciare il campo per infortunio, perché sarebbe stato molto importante per noi. Probabilmente è un infortunio di poco conto, non aveva senso rischiarlo. Non dovrebbe essere grave, ma il cambio è stato forzato. Dawidowicz si è infortunato e non sembra essere niente di buono. È una cosa che si porta dietro da tempo, al momento non sembra nulla di buono“.

Le parole di Zielinski

Ecco invece le parole del centrocampista: “Spero che non sia nulla di grave e di poter essere a disposizione, ora dovrò fare dei controlli. Ho sentito tirare un pochino, vedremo cosa sarà“.