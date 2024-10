Inter, un grande ritorno nella settimana più intensa

Settimana intensa quella che attende l’Inter, sia per chi è rimasto a lavorare ad Appiano Gentile sia per coloro i quali sono stati chiamati a rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali in giro per il mondo.

A partire dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma, i nerazzurri entreranno in un primo tour de force che si concluderà sette giorni più tardi con il Derby d’Italia contro la Juventus. Nel mezzo la trasferta di Champions League contro lo Young Boys in cui sarà di assoluta importanza strappare i tre punti per portare a casa maggiori possibilità di qualificazione al turno successivo. Per riuscire nell’impresa, e tornare di conseguenza protagonisti anche nella corsa al vertice in campionato, i nerazzurri potranno contare sul rientro di uno dei propri leader tecnici come Niccolò Barella. Il centrocampista è fuori dai giochi dal derby a causa di un problema fisico, che sembra tuttavia essersi messo definitivamente alle spalle. Il suo rientro in gruppo fa da prologo alla prospettiva di fargli ritrovare una maglia da titolare, per ripristinare quelle dinamiche di gioco che hanno fatto le fortune dei milanesi nelle ultime stagioni.

Il lavoro più intenso è dunque riservato al reparto difensivo, risparmiato quasi nella propria totalità dal giro di convocazioni e reale punto debole dei Campioni d’Italia in questo avvio di campionato: la riconquista della solidità arretrata è una priorità irrinunciabile se l’obiettivo è quello di mantenersi competitivi su tutti i fronti, ed Inzaghi non ha intenzione di lasciare nulla al caso.