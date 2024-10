Lille, Jonathan David e l’Italia in futuro? Mezza Serie A sull’attaccante del Lille

L’attaccante canadese del Lille, Jonathan David, potrebbe presto sbarcare in Serie A, con diversi top club italiani e non sulle sue tracce. Secondo le ultime indiscrezioni Inter, Milan e Juventus avrebbero manifestato interesse per il centravanti che la prossima stagione a partire dal primo luglio sarà ufficialmente sul mercato uno svincolato.

Un affare per tutti i top club desiderosi di rinforzare il reparto offensivo: i nerazzurri dovranno sostituire sicuramente Arnautovic, in scadenza di contratto senza dimenticare l’interesse del PSG da settimane per Marcus Thuram su cui c’è una clausola rescissoria. Il Milan potrebbe sfruttare il “fattore Fonseca” per portarlo a Milano considerando che il tecnico portoghese è stato il suo allenatore in Francia e, visto il rendimento al di sotto delle aspettative di Abraham, potrebbe rappresentare un valido profilo.

La Juventus, invece, ha essenzialmente, bisogno di un vice-Vlahovic: tenendo a mente i problemi del reparto offensivo bianconero complice l’infortunio di Milik, la dirigenza della Vecchia Signora potrebbe intervenire a gennaio, ma dovrà trovare un accordo con il Lille per portarlo a Torino…